HR manažérka o mileniáloch: Vedia si vypýtať, často však ide o prepálené sumy

14.02.2020, 19:00 | Adrián Berecz | © 2020 News and Media Holding

Súčasní dvadsiatnici a tridsiatnici, patriaci do takzvanej generácie mileniálov, aktuálne tvoria hlavnú pracovnú silu vo väčšine firiem. Z pracovnej stránky ich spravidla charakterizujú ako zamestnancov, ktorí sú málo lojálni a pravidelne striedajú pozície a firmy, respektíve pracujú pre viaceré firmy súčasne. Zamestnávateľa menia najmä vtedy, keď nesúhlasia s obchodnými praktikami, hodnotami, spoločenskými alebo politickými postojmi firmy.

Rozmýšľajú, konajú a mnohé veci riešia inak ako staršia generácia. Vedia narábať s informáciami, digitálny svet je pre nich samozrejmosťou. Ich nadšenie a počiatočná angažovanosť prichádza rýchlo, ale rovnako aj odchádza.

O tom, aké to je pracovať s mladými ľuďmi a či sú charakteristiky, ktoré im pripisujú, skutočne pravdivé, sa TREND porozprával s HR manažérkou siete predajní s elektronikou Planeo Elektro Dagmar Polievkovou, ktorá dlhodobo pracuje v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky.

Koľko percent zamestnancov tvorí v spoločnostiach generácia Y, teda mileniáli?

Závisí to od atraktivity zamestnávateľa. Ak to nie je väčšina, tak je to minimálne 50:50. Všade, kde som pracovala, je mladých ľudí dosť na to, aby boli firmy dynamické. Konzervatívne či spiatočnícke zmýšľanie sa vďaka nim zo spoločností vytráca. U nás pracuje viac ako 500 ľudí, z ktorých väčšina sú predajcovia elektroniky. Ich vekový priemer je 32 rokov. Vo firmách, ktoré sa pohybujú v oblasti elektroniky a IT, je to „typický“ pomer.

Aké pracovné prívlastky sa vám v súvislosti s nimi vybavia najskôr?

Sebavedomí, zvedaví, slobodní. Ak sa o niečo zaujímajú, spozornejú a idú do hĺbky. Staršia generácia by mala vedieť, že mileniáli si vyžadujú pozornosť, poznanie zmyslu svojej práce, jasne stanovené pravidlá, žiadne obkecávanie a potrebujú vedieť, čo sa od nich očakáva. Musia sa cítiť ako plnohodnotná súčasť tímu. Ak tento pocit nemajú, odchádzajú preč. Určitým spôsobom sú však lojálni.

Lojálni? Viaceré prieskumy ukazujú, že nemalé množstvo z nich mení prácu takmer každý rok.

Zostávajú s jedným zamestnávateľom jeden, maximálne dva-tri roky. Zdá sa, že sú akoby prelietavejší. Áno, to sú, ale

