IQ a EQ už na úspech v práci nestačia. Ako ste na tom s AQ?

Nestačí byť len bystrý. Kedysi sa verilo, že schopnosť človeka rýchlo šplhať po kariérnom rebríčku závisela od jeho inteligenčného kvocientu. Následne sa do pozornosti dostala emocionálna inteligencia (EQ) a sociálne zručnosti. Oba faktory tvoria základné piliere (nielen) pracovného úspechu. Ako technológie prenikajú do firiem a spoločností, odborníci hovoria, že ľudia by sa mali postupne prispôsobovať, adaptovať sa na zmeny, pričom sa začína hovoriť o AQ (z anglického adaptability quotient).

Všetky tri kvocienty sa vzájomne dopĺňajú, no nie sú úplne rovnocenné. Byť inteligentný je nevyhnutný základ na vstup do pracovného sveta, no nie určujúci faktor úspešnosti a zotrvania.

Múdry a bez práce

Hana Dojčánová, bývalá predsedkyňa Mensy, organizácie, ktorá na Slovensku združuje nadpriemerne inteligentných ľudí, v jednom z rozhovorov pre médiá priznala, že veľa členov organizácie je nezamestnaných.

„Nie je to pre to, že by si nedokázali nájsť prácu. Často je to dobrovoľné,“ reaguje súčasný predseda Mensy Andrej Aleksiev pre TREND. „Je to spojené s tým, že majú veľa hobby, ktorým sa chcú venovať, a obmedzené množstvo času. Či chcete, alebo nie, v práci strávite desať a viac hodín denne a na záujmy zostáva minimum času, ak vôbec. Rozhodli sa tak obetovať štandardný džob na úkor väčšieho času pre seba.“

Úspech v živote aj v podnikaní je skôr záležitosťou emócií, vzťahov a charakteru ako inteligenčného kvocientu a čistej logiky. Zhodujú sa na tom príbehy viacerých zamestnancov a podnikateľov, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti.

Napríklad Chris Myers, zakladateľ a CEO technologického startupu, pre magazín Forbes pripomína, že ľudia kupujú emócie, nie produkty, a firmy riešia výzvy z dôvodu vášne, nie rozumu. Svoje o tom vedie rozprávať aj mnohí ľudia pracujúci v oblasti obchodu či marketingu.

Letecké nešťastia

Zatiaľ čo inteligencia je

