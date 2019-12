Ivan Jakabovič: posledný partner, ktorý zostal v J&T s Tkáčovcami

05.12.2019, 07:00 | TREND.sk

Spolu s Patrikom Tkáčom rozbiehali firmu J&T Securities. Prvým veľkým obchodom bolo ovládnutie investičného fondu Creditanstalt v roku 1996. Premenovali ho na Stredoeurópsky investičný fond a neskôr zlúčili so Stredoeurópskou spoločnosťou. Z tohto základu vznikla dnešná skupina J&T Finance Group.

V minulom roku sa finančnej skupine darilo, dosiahla zisk 104 miliónov eur. Rok predtým to bolo rekordných 138 miliónov eur. V skupine vlastní Ivan Jakabovič zhruba 45-percentný podiel. Zároveň je podpredsedom predstavenstva.

I. Jakabovič má v súčasnosti trvalú adresu v Monaku. Na verejnosti i v médiách sa dlhodobo ukazuje oveľa menej ako P. Tkáč. Práve on zostal ako jediný s Tkáčovcami v skupine až do dnešných dní. Všetci ostatní partneri J&T sa postupom času osamostatnili, i keď so skupinou naďalej spolupracujú. Tá ich biznisy financuje.

Kedysi bola v skupine až desiatka

