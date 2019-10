Keď firmu riadi baby manažér

17.10.2019, 14:45 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Názor | Malé dieťa koná impulzívne. Keď niečo chce, hneď si to vypýta. Keď to nedostane, dá o sebe hlučne vedieť. Nerieši pôvod svojej urgentnej potreby, dosah svojho správania na druhých ani ich záujmy. Malé dieťa môže byť niekedy hlavou rodiny, rovnako ako môže byť šéfom nezrelý dospelý. A jeho obeťami vystresovaní zamestnanci.

Baby manažér nerozmýšľa v širšom kontexte všetkých zainteresovaných strán, centrálnym bodom jeho vesmíru je on sám. Nasleduje len svoje potreby a emocionálne impulzy, ktoré často nemá pod kontrolou alebo im ani nerozumie.

Nerešpektuje hranice – osobného priestoru, časových možností či kompetencií podriadených. Atakuje ich bez ohľadu na to, či majú čas alebo v akej situácii sa nachádzajú. Nedáva im priestor na vyjadrenie. Ak si zoberú slovo, nenechá ich dohovoriť. Súdi ich skôr, než si overí ich pohľad na spor. Niekedy preberá ich úlohy, lebo je presvedčený, že ich vie urobiť lepšie. Najlepšie.

Eisenhowerova matica, podľa ktorej si efektívni šéfovia plánujú čas, baby manažérovi nič nehovorí. S naliehavosťou konfrontuje zamestnancov s problémami, ktoré spadajú do kvadrantu neurgentný a nie dôležitý, a to v čase kritických uzávierok či reštrukturalizácie. Možno tak robí aj cielene, napriek tomu, že je to cesta sabotáže.

Dôvera manažéra v zamestnanca je kľúčová. Dôvera, že si dokáže zadeliť pracovné úlohy spôsobom, ktorý rešpektuje priority firmy, termíny splnenia, ale aj časové možnosti ostatných kolegov, ktorých práca na tú jeho nadväzuje. Baby manažér tieto faktory nie vždy reflektuje. Alebo ich v opojení svojou funkciou vedome či nevedome ignoruje.

Nechápe, že je spojkou medzi zamestnancami a akcionármi, ktorí ho do funkcie vymenovali, pričom jeho úlohou je zladiť ich často protichodné ciele. Pre majiteľov je to zisk, pre zamestnancov duševná pohoda a nejaké drobné na účte. Zrelý manažér môže byť pri tom nielen rafinovaný, ale aj autentický.

Výsledkom krokov baby manažéra býva zbytočný mikromanažment, ktorý oberá všetkých o čas a nervy, ale aj toxická atmosféra v práci. Ľudia sa cítia nedocenení, nepochopení a zbytoční. Strácajú dôveru v seba aj neho. O dosahu na záujmy vlastníkov ani nehovoriac. Paradoxom je, že kým od svojich podriadených baby manažér očakáva, že sa budú správať ako dospelí, pristupuje k nim ako k deťom. Najväčším dieťaťom vo firme je pritom on sám.