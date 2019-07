Konkurz a výmena Širokých by boli pre Slovan najlepšia možnosť

16.07.2019, 12:15 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Názor | Pred pár týždňami sa verejnosť dozvedela, že hokejovému Slovanu Bratislava hrozí konkurz. Kvôli nahromadeným dlhom voči hráčom. Či súd na základe hráčskeho návrhu naozaj pošle klub do konkurzu v tejto chvíli ešte nevieme, no keby tak urobil, pre dobré meno Slovana i jeho budúcnosť by to nebola hrozba, ale skôr nová príležitosť. V konkurzom predaji majetku Slovana, z ktorého má najvyššiu hodnotu jeho značka i skoro storočná história, by sa pre klub totiž mohol nájsť nový lepší vlastník.