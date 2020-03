Křetínský: Je neuveriteľné, ako zle sa pre koronavírus pracuje s číslami

30.03.2020, 09:00 | Tereza Zavadilová (E15)

Úmrtnosť na nákazu COVID-19 je výrazne nižšia a infikovanosť populácie zase niekoľkonásobne vyššia, než na prvý pohľad ukazujú štatistiky, upozorňuje miliardár Daniel Křetínský. Sám touto chorobou prešiel. „Nie je nutné žiť v panickom strachu z vírusu, pre zdravú populáciu neznamená riziko. Ale je potrebné prijať obmedzenia a viesť doslova boj za to, aby ľudia neumierali zbytočne, pre nedostupnosť potrebnej zdravotnej starostlivosti,“ hovorí v exkluzívnom rozhovore, ktorý poskytol českému denníku E15. TREND rozhovor v plnom znení zverejňuje.

Vláda prijala opatrenia rýchlo, preto v Česku nedošlo k vývoju ako v Taliansku. Získali sme čas na zásobovanie, nemocnice sa môžu lepšie pripraviť. „Tie striktné opatrenia však majú zmysel len určitú dobu. Ak by sme sa všetci držali v izolácii tri alebo štyri mesiace, riskujeme, že epidémia príde neskôr s rovnakou silou. Spôsobili by sme ekonomickú krízu a nevyriešili problém,“ vysvetľuje. Nákaza zmení veľa vecí, príde ekonomický prepad. „Niektoré debaty – napríklad o energetike – by sa mohli začať viesť racionálnejšie,“ hovorí.

Povedali ste, že ste boli pozitívne testovaný na COVID-19. Prečo ste test podstúpili?

Testovaný som bol pre podozrenie na prítomnosť koronavírusu vo svojom okolí. Všetci, s ktorými som podstúpil testy, mali negatívny výsledok vrátane jediného človeka, od ktorého som to mohol priamo dostať. Ja som bol testovaný pozitívne. To bolo v stredu 12. marca. Od tej doby som v izolácii. Nemal som žiadny z príznakov, ktoré by mi umožnili poznať, že som nakazený, žiadna teplota ani kašeľ, len ľahká nádcha, normálne som pracoval. Musel som si tie veci spätne interpretovať.

Čo ste prežívali, keď ste to zistili?

Ovládla ma šialená panika, že som nakazil veľmi veľa ľudí. Zavolal som všetkým, s ktorými som sa stretol – u nás i v zahraničí. Mnohí sa nechali otestovať, celkom 27 osôb. A všetci boli negatívni. Vrátane rodiny, masérky, zubnej hygieničky aj spolupracovníkov vo firme, ktorí pre to museli byť štrnásť dní v karanténe. Potom však prevládlo obrovské prekvapenie, aký priebeh môže choroba COVID-19 tiež mať. Na základe čísiel, ktoré som potom študoval, mám na problém koronavírusu celkom odlišný pohľad, než je ten, ktorý momentálne prevláda.

Denne sa objavujú štatistiky, ako pribúdajú chorí. Ako ich čítate vy?

Je úplne evidentné a považujem to za neuveriteľné, ako zle sa pracuje s číslami. Netýka sa to len Českej republiky. Vezmime si najviac postihnutú krajinu – Taliansku, kde bohužiaľ ľudia neumierajú čisto pre koronavírus, ale preto, že im v mnohých mestách skolabovalo zdravotníctvo. Štatisticky v tomto období umiera v Taliansku v priemere dvetisíc ľudí denne. Za dobu, čo je COVID-19 v Taliansku intenzívny, teda dlhšie ako mesiac, tam zomrelo vyše šesťdesiattisíc ľudí. Desaťtisíc ľudí, ktorí umreli na COVID-19, je hrozné číslo, ale je to desaťtisíc z viac než šesťdesiatich tisíc.

Ako druhú štatistiku použijem Južnú Kóreu, krajinu, ktorá si s koronavírusom poradila dobre. V Južnej Kórei štatisticky umrie za dva mesiace,

