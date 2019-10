Kto bude Manažér a Investor roka 2019?

17.10.2019, 00:00 | TREND.sk

TREND od augusta postupne predstavil päť osobností nominovaných na ocenenie Manažér roka 2019 a päť firiem nominovaných na Investora roka 2019. Ak sa zapojíte do hlasovania, môžete vyhrať vstup na konferenciu TOP manažment 2019 v cene 298,80 eura a 3x ročné digitálne predplatné TRENDU. Hlasovať je možné od 17.októbra do 30. októbra do 12:00.