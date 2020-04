Majitelia kín Cinemax: Snáď budeme môcť otvoriť čoskoro, prevádzky rušiť nechceme

10.04.2020, 08:00 | Peter Scherhaufer | © 2020 News and Media Holding

Ich sieť kín pozostáva z viac ako šesťdesiatky sál v trinástich nákupných centrách dvanástich slovenských miest. Vlani hospodárili spoločnosti Cinemax a Cinemax Bratislava s tržbami zhruba dvadsať miliónov eur a ziskom milión eur. Pandémia koronavírusu však výrazne zasiahla aj ich biznis vrátane toho distribučného, keďže rodina vlastní aj spoločnosť Continental Film. A okrem nej aj futbalový klub Spartak Trnava.

Spolumajitelia Tomáš a Michal Drobní pre TREND hovoria, ako prežíva ich rodinná firma aktuálny stav, aké opatrenia prijali, ale aj o tom, ako sa im komunikuje s obchodnými partnermi. Hrať sa na víťazov a porazených nemá podľa nich v terajšej situácii zmysel, porazení sú totiž všetci.

V rozhovore sa dočítate: aké kroky sieť podnikla v čase, keď sú multiplexy zatvorené

ktoré obchodné centrá vyšli Cinemaxu v ústrety s odpustením nájomného

ako je spoločnosť pripravená opätovne naštartovať prevádzku kín

ako streamingové platformy ovplyvňujú kiná a či sú pre ne do budúcna hrozbou

Ako vnútorne prežívate aktuálnu situáciu spojenú s koronavírusom?

Tomáš Drobný: Dramaticky. Je nám ľudsky veľmi smutno – vidieť naše kinosály, ktoré budujeme viac ako dvadsať rokov, absolútne prázdne, nie je pekný pohľad. A z pohľadu firmy, ktorej tržby klesli na nulu, to asi ani netreba komentovať.

Čo vám pomáha ostať stáť pevne na nohách a racionálne konať?

TD: Neviem, či konáme racionálne. Snažíme sa robiť kroky, ktoré umožnia firmu udržať pri živote. Čakáme na vládne opatrenia, aj keď si uvedomujeme, že štát nemôže pomáhať neobmedzene. Dohodli sme sa so zamestnancami na znížení miezd za apríl a máj – všetkým kolegom aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme za ústretovosť. Nie je to v tomto čase vôbec jednoduché pre nikoho.

A, samozrejme, snažíme sa s obchodno-zábavnými centrami rokovať o znižovaní nájmov. Ale všetci sú v akomsi stand-by móde, všetci čakajú. I keď je tu svetlý príklad bratislavského centra Bory Mall, ktorý nám zatiaľ ako jediný odpustil celý nájom.

Aký vplyv na tento každodenný boj má fakt, že v tom idete spolu ako rodina?

Michal Drobný: Sme silná rodina, už naši rodičia sú zo silných a súdržných rodín. Keď sme začínali, bolo to ťažké – nemali sme veľa a náš otec do toho vložil absolútne všetko. Dnes vnímame svoju úlohu najmä asi tak, aby sme o všetko neprišli. Nebude to jednoduché, naše morálne princípy sú však jasné. Neostať nikomu nič dlžný a už vôbec nie našim kolegom, s ktorými sme túto firmu vybudovali.

Nevedia, čo budú hrať

Boli ste na nejaký typ krízy čiastočne pripravení alebo tento biznisový segment na rezervy či iné opatrenia ani veľké možnosti nevytvára?

MD: Sme zodpovedná spoločnosť. Máme stále pripravené rezervy. Ale na takýto „blackout“ sa asi ani pripraviť nedá. Obzvlášť nie v odvetví, ktoré sa bude púšťať do života asi ako jedno z posledných. Netušíme, koľko to bude trvať. Máme viacero ďalších projektov, do ktorých by sme mali investovať.

Michal a Tomáš DrobnýZdroj: Martina Brunovská

Kiná vrátane Cinemaxu sú až do odvolania zatvorené. V čom aktuálne spočíva vaša každodenná práca?

TD: Pracujeme s kolegami, s obchodnými centrami, s bankami. Zatiaľ sme, ako centrála, nemali veľa času na oddych či načerpanie síl. Aj naša distribúcia má veľa práce. Je to tiež iný mód ako za bežného chodu, keď máte každý týždeň jednu až dve filmové premiéry, ale práce je stále dosť. Akurát komerčný efekt je nula, respektíve mínus.

Aké sanačné či úsporné opatrenia ste urobili, aby ste čo najdlhšie vydržali?

MD: Všetko, čo môžeme urobiť, sa aj snažíme urobiť. Ale všetko je to len odklad. Či už splátky úverov alebo DPH. Počká nás to. A ešte raz, nikto nevie, kedy to skončí a špeciálne v našom segmente sa bojíme pomalej nábehovej krivky.

Napriek tomu, že Slovensko sa o pár mesiacov „zapne“, nevieme, aké filmy budeme hrať, keďže zvyšok sveta, najmä aktuálne USA, začína mať s pandémiou tiež problém a aj preto sa neustále mení globálny plán filmových premiér.

Aké ďalšie kroky budú nasledovať, pokiaľ sa situácia nezmení?

TD: Nemáme

