Milan Fiľo: životný obchod urobil v divokých rokoch

Prostredníctvom skupiny Eco-Investment podniká v súčasnosti Milan Fiľo v potravinárstve, telekomunikáciách či realitách, no gro jeho aktivít je stále v prvotne rozbehnutom papierenskom priemysle.

Životný obchod urobil počas divokých 90. rokov, keď sa privatizovali Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok. Vláda Vladimíra Mečiara vtedy ignorovala podstatne výhodnejšiu rakúsku ponuku.

Navyše viacerí bývalí zamestnanci papierní M. Fiľa dodnes kritizujú, že im nevydal akcie podniku v takom rozsahu, ako mu to prikazovala privatizačná zmluva. M. Fiľo to s politikmi vyriešil tak, že za to zaplatil pomerne nízku pokutu, no kritici na nevydané akcie dodnes nezabudli.

Papierne sú v súčasnosti najväčším

