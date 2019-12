Možno nahradí Haščáka. Marek Dospiva urobil pre Pentu najúspešnejšie obchody

06.12.2019, 07:00 | TREND.sk

Spolu s Jaroslavom Haščákom sú vedúcim duom a najväčšími akcionármi investičnej skupiny Penta, pôsobiacej v oblasti realít, zdravotníctva, kurzových stávok i bankovníctva.

Pente vlani rástli celkové aktíva z deväť miliárd na 10,4 miliardy eur. Sumárne tržby jej firiem stúpli zo 6,8 miliardy na 7,4 miliardy eur. Penta už odpískala snahu o prienik na čínsky trh, kde mala záujem o lekárne. Odradila ju od toho silná konkurencia čínskych štátnych a pološtátnych lekárenských sietí.

Markovi Dospivovi sa môže stať, že po nedávnych kauzách J. Haščáka okolo nahrávok Gorila bude možno musieť prevziať úlohu hlavného lídra skupiny, pretože kauzy sledujú aj obchodní partneri či financujúce banky skupiny.

Ak by sa od Penty začali odkláňať, už by to nemusel byť len

