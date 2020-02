Nie dva dni, ale mesiace. Bez biznisu sú stovky firiem, kvôli paralyzovaným súdom

12.02.2020, 15:00 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Zaregistrovať vlastnú firmu, zmeniť v nej konateľa, či sídlo. Podnikatelia môžu zabudnúť na to, že to bude jednoduché. Sú v dlhom poradovníku súdov.

Pekné na papieri, sfušované v realite. Pokiaľ chce niekto založiť eseročku, mala by byť zapísaná registrovým súdom do obchodného registra do dvoch pracovných dní od podania návrhu.

Túto lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších desať dní. Zákon sem, zákon tam – pre štát lehoty neplatia. Podnikatelia sú teraz týždne až mesiace bez možnosti spustenia vlastného biznisu, kým sa súdy opäť nerozhýbu.

Štát niečo nariadil, ale sám nestíha

Štát sám porušuje zákony, pričom ich dodržiavanie vyžaduje od podnikateľov, prípadne ich za neplnenie niektorých povinností trestá. Napríklad, ak si niekto chce v posledných týždňoch založiť eseročku, alebo spraviť nejakú zmenu v zápise v rámci Obchodného registra, môže sa obrazne povedané, postaviť do radu.

Za normálnych okolností by mali byť súdy schopné vybavovať podania v zákonom stanovených lehotách.

Právnické osoby totiž štát zaťažil na konci roka ďalšími povinnosťami, ktorým sa nedalo vyhnúť. Museli zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra a odhaliť svoje majetkové prepojenia. Avšak registrové súdy takéto zápisy nestíhajú vykonávať. A popri tom nestíhajú vybavovať ani ďalšiu bežnú agendu.

