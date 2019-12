Nočná mora veľkých fariem sa vracia. Stropovaniu dotácií sa nevyhnú

10.12.2019, 09:10 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Asi nič za ostatné roky nevyplašilo slovenských farmárov viac ako to, že Európska únia (EÚ) chce väčším farmám stropovať dotácie. Konkrétne Únia navrhla, že každá farma dostane najviac zhruba sto tisíc eur ročne. Na Slovensku, kde za socializmu prebehla kolektivizácia, dominujú väčšie farmy, ktoré na obrovské plochy polí v tisíckach hektárov poberajú oveľa vyššie sumy.

Tuzemské farmy si vydýchli až po tom, čo sa pred rokom dozvedeli, že stropovanie asi bude pre členov Únie len dobrovoľné a Slovensko ho nezavedie. Napokon sa ich nočná mora vracia. Stropovanie vláda asi zavedie, aj keby ho EÚ nechala dobrovoľné.

„My dnes ešte stále nevieme, či bude stropovanie dobrovoľné alebo povinné. Ak bude povinné, nemáme sa o čom baviť. No ak bude dobrovoľné, tak po výpočtoch s našimi analytikmi z Inštitútu pôdohospodárskej politiky by sme stropovanie predsa len tak či tak zaviedli,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná na nedávnej agrárnej konferencii, ktorú zorganizoval TREND spolu s VÚB bankou.

Úplná katastrofa to nemá byť

Farmárov, ktorých sa na diskusii zúčastnilo takmer 300, ministerka týmto vyhlásením doslova zmrazila.

