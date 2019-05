O čo ide investorom, ktorí chcú vraziť 600 miliónov eur do odpadov

16.05.2019, 10:01 | Ján Kováč | © 2019 News and Media Holding

Kto by chcel, aby mu postavili za mestom spaľovňu? A čo tak zariadenie na energetické využitie odpadu? Investičná skupina Wood & Company oznámila, že chce vynaložiť 600 miliónov eur na nové odpadové centrá. Snaží sa pôsobiť veľmi ekologicky a vyhýba sa slovu spaľovňa, na ktoré verejnosť reaguje citlivo.

Centrá má budovať novozaložená akciová spoločnosť ewia. Firma má viacerých majiteľov, z ktorých najvýznamnejšími sú traja lídri Wood & Company: Ľubomír Šoltýs, Vladimír Jaroš a Jan Sýkora.

Spoločnosť ewia chce spomínaných 600 miliónov eur investovať do piatich Centier cirkulárnej ekonomiky. Podľa svojej tlačovej správy sa inšpirovala príkladmi zo západnej Európy. Tam sa spaľuje oveľa viac odpadu ako na Slovensku, kde dominuje lacné, no škodlivé skládkovanie.

Energetické zhodnotenie je podľa ministerstva životného prostredia druhou najhoršou metódou nakladania s odpadmi. Najlepšie je odpad netvoriť vôbec, druhou najlepšou možnosťou je recyklácia.

Firma ewia chce polovicu odpadu, ktorý príde do odpadového centra, poslať naspäť do obehu ako druhotné suroviny. Druhá polovica sa má energeticky zhodnotiť, teda spáliť na výrobu elektriny a tepla.

„Centrum sme z pohľadu spracovateľskej kapacity projektovali pre väčšie regióny so spádovou oblasťou 200- až 300-tisíc obyvateľov. Ako vhodné lokality prichádzajú do úvahy regióny Trnavy, Nitry, Banskej Bystrice, Trenčína, Žiliny či Martina,” uvádza v tlačovej správe generálny riaditeľ ewia Marián Christenko.

Citliví na spaľovne

Triedenie a spracovanie druhotných surovín nie je investične príliš náročné. Nakoľko však takéto suroviny nemajú významný odbyt, málokomu sa do tohto segmentu chce ísť.

Z tohto dôvodu sa preto dá predpokladať, že druhotné spracovanie má v celom projekte len vedľajší význam. Podstatou pripravovaných centier by malo byť spaľovanie odpadu na výrobu elektriny a tepla. Firma ewia sa vo svojej prezentácii vyhýba slovu spaľovňa, lebo ľudia naň reagujú citlivo.

Keď sa niekto v minulosti pokúsil o výstavbu spaľovne, odstavila ho spravidla nejaká občianska petícia. Spoločnosť preto zdôrazňuje, že v jej prípade nepôjde o spaľovne, ale o zariadenia na energetické využitie odpadu. Opiera sa pritom o odbornú terminológiu, podľa ktorej znamená spaľovanie odpadu len likvidáciu bez výroby energie.

Keď sa pri spaľovaní vyrába elektrina a teplo pri určitej dosiahnutej účinnosti, už ide podľa definície o energetické zhodnotenie. Problém je, že bežný smrteľník nazýva bratislavské aj košické zariadenia tak, ako mu zobák narástol – spaľovňami. Aj anglický názov incineration v preklade znamená spaľovňa.

Aby ewia so svojimi projektmi uspela, snaží sa slovo spaľovňa vytlačiť aj zo slovníka bežných ľudí. Pomáha si pritom aj argumentáciou, že energetické zhodnocovanie je k prírode šetrnejšie ako spaľovanie uhlia alebo skládkovanie. A že vďaka technickému pokroku je čoraz čistejšie.

Ďalším problémom je, že investor bude musieť nájsť také lokality, ktoré nie sú príliš blízko zastavaným zónam.

Hory plastového odpadu.Zdroj: TASR

Čo škodí menej

Výhody energetického zhodnocovania však nie sú úplne jednoznačné, napísal na svojom blogu riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky na ministerstve životného prostredia Martin Haluš. Závisí to aj od účinnosti zvolenej technológie.

Väčšina štúdií podľa neho konštatuje, že aj energetické zhodnocovanie je celkovo pre životné prostredie škodlivé.

„Existujú však aj výskumy, podľa ktorých môžu vďaka špičkovým technológiám s vysokou energetickou účinnosťou a nízkymi emisiami environmentálne pozitíva dokonca prevážiť. Prínosy zo získanej energie sú tak podľa nich väčšie ako náklady na klimatickú zmenu či kvalitu ovzdušia,“ uviedol M. Haluš na svojom blogu na portáli Denníka N.

Jednoznačné podľa neho nie je ani to, či je výhodnejšie odpad skládkovať alebo spáliť. Závery odborných štúdií sa v tejto otázke podľa neho rôznia.

Martin HalušZdroj: Maňo Štrauch

Kedy sa to oplatí

Druhou prekážkou investícií je, že spaľovne ešte stále ekonomicky nevychádzajú. V aktuálnych podmienkach je lacnejšie vyvážať odpad na skládku, ako z neho vyrábať energiu. Investori z Wood & Company sa spoliehajú na to, že sa situácia postupne zmení v prospech využitia odpadu v energetike.

Vychádzajú aj z toho, že od roku 2019 sa postupne zvyšujú štátne poplatky za uloženie odpadov na skládku. Dnes sú celkové náklady na skládkovanie v priemere 35 eur na tonu. Časť tejto sumy ide prevádzkovateľom skládok, časť verejnému sektoru.

M. Christenko v závere minulého roka pre TREND odhadol, že v roku 2021 môžu celkové náklady stúpnuť na zhruba 57 eur. Táto suma je ešte stále nižšia ako náklady na energetické zhodnotenie – tie sú podľa M. Christenka v našom regióne zhruba na úrovni 80 eur za tonu.

Náklady na skládkovanie by však mali rásť aj po roku 2021, čím sa využitie odpadov v energetike dostane do výhody. Rásť by mali obe zložky nákladov – komerčná cena, ktorú si účtujú prevádzkovatelia skládok, aj poplatok, ktorý ide do verejného rozpočtu.

Komerčná cena by mala vzrásť vzhľadom na obmedzené kapacity skládok. Spoločnosť ewia odhaduje, že existujúca kapacita skládok, ktoré sú určené na komunálny odpad, vystačia Slovensku do roku 2028. Ak bude chýbať kapacita, vznikne tlak na rast ceny.

Poplatok, ktorý vyberá štát, by mal rásť z iného dôvodu. Ministerstvo životného prostredia ho chce zvýšiť, aby odklonilo viac odpadu od skládok a splnilo záväzky voči Európskej únii.

Spoločnosť Kosit sa stará v Košiciach o odpady a má tam aj vlastnú spaľovňuZdroj: Kosit

Do roku 2025

V prvej fáze, do roku 2022 ewia predpokladá, že sa zvýši kapacita existujúcich zhodnocovacích zariadení v Košiciach a v Bratislave. To košické prevádzkuje firma Kosit, ktorá tiež patrí do skupiny Wood & Company.

Prvé úplne nové zariadenie plánuje uviesť do prevádzky v roku 2025. Spolieha sa zrejme na to, že v tom období už bude skládka natoľko drahá, že bude výhodnejšie viac odpadu spaľovať.

Investori si však budú chcieť poistiť návratnosť vložených peňazí aj inak. Jednou z možností sú garantované výkupné ceny. „Garantované ceny elektriny a s tým spojená podpora sú nevyhnutným predpokladom výstavby nových zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu,“ uviedol vlani pre TREND M. Christenko.

Dôležité podľa neho bude aj to, aby sa nový zdroj mohol napojiť na distribučnú sústavu a mal zabezpečený aj odber tepla. Spoločnosť ewia musí teda bojovať na viacerých frontoch, aby avizované 600-miliónové investície nezostali len na papieri.