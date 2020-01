O polovicu nižšia cestná daň. Chcú ju aj ostatní

20.01.2020, 20:06 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Nižšia daň je zatiaľ navrhnutá len na súpravy, ťahače a návesy kamiónovej dopravy. Obdobné zníženie cestnej dane by privítali aj autobusári či ostatní podnikatelia

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) ešte uplynulý týždeň cez blokádu ciest žiadala zníženie cestnej dane o 50 percent a pozastavenie mýta. Situácia na cestách vygradovala a najnovšie sa črtajú bližšie možnosti riešenia. Alebo lepšie povedané – dočasný ústupok súčasnej vlády, ktorá pod tlakom musí nájsť urýchlené schodné riešenie na upokojenie situácie, mesiac pre voľbami.

Problém s daňou z motorových vozidiel sa totiž neriešil viacero rokov, čo spôsobovalo starosti práve malým a stredným dopravcom jazdiacim po Slovensku. A vyriešiť to za pár dní sa zdalo ešte pred časom priamo nemožné. Dnes sa o možnostiach aspoň rokuje s rezortom financií. Únia autodopravcov Slovenska doteraz nesúhlasila s návrhom zliav, Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia vnímal ponuku rezortu ako prijateľnú. O čo vlastne ide?

Úprava dane: jej podoba nie je jasná

Rezort financií v závere minulého týždňa pripravil dve ponuky pre autodopravcov, jedna by zaťažila rozpočet asi 20,4 miliónmi eur, druhá 29,9 miliónov eur. Ako poznamenal na tlačovej konferencii minister financií Ladislav Kamenický, v rámci nich navrhli zrušiť malusy na autá, ktoré majú viac ako 13 rokov.

„To znamená, aj tie autá, ktoré sú najstaršieho dáta, budú mať minimálne nárok na 20-percentnú zľavu. Pri najnovších vozidlách, kde doteraz bola možná maximálna zľava vo výške 25 percent, sme sa dostali až na úroveň bonusu vo výške 50 percent,“ spresnil minister. Výhodou by malo byť zjednodušenie a sprehľadnenie systému výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu.

Sľúbili im. Zníženie až do 50 percent

Na prvý pohľad chce rezort podľa Jaroslavy Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska ešte viac zvýhodniť nové vozidlá a tým motivovať majiteľov, aby viac dbali aj na environmentálny aspekt dopravy. „Je to prvý krok zo strany rezortu financií, predpokladám, že autodopravcovia budú chcieť vyjednávať ďalej,“ spresnila poradkyňa pre TREND.

Autodopravca, ktorý má vozový park zložený z kamiónov vo veku 0-10 rokov, by mal v priemere podľa nej ušetriť okolo 30 percent. Pre najnovšie vozidlá (do troch rokov) sa celková zľava má zvýšiť z pôvodných 25 až na 50 percent.

„Zľava sa postupne znižuje v závislosti od veku vozidla. Environmentálny aspekt zostáva zachovaný, starším autám sa znižuje zľava,“ podotýka na margo avizovaných zmien TREND Peter Tóth, manažér internej komunikácie združenia Česmad Slovakia.

Cieľom je, aby po cestách jazdili novšie, bezpečnejšie vozidlá, ktoré menej opotrebovávajú vozovku. Úprava ruší systém malusov (teda znevýhodnení) pre vozidlá staršie ako 12 rokov a uplatňuje výraznejšie zľavy na všetky ostatné vekové kategórie vozidiel v kamiónovej doprave.

„Návrh rozširuje úľavy, ktoré sú aktuálne platné len pre súpravy aj na všetky samostatné ťahače a návesy. Výsledkom by malo byť výrazné zjednodušenie a sprehľadnenie systému výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónu dopravu,“ konštatuje pre TREND manažér združenia.

Prepočty sadzieb pre najčastejšie vozidlá

Ako by sa to v reálnych sumách prejavilo pri najčastejších nových vozidlách v kamiónovej preprave? Za nový 17-tonový ťahač s dvomi nápravami by takto napríklad dopravca zaplatil namiesto 817 eur po novom 467 eur, čiže ušetril by takto 350 eur. Za iný, 22 tonový náves s tromi nápravami, by pôvodne platil 858 eur, po novom 491 eur. Za návesovú súpravu, teda ťahač a náves, za ktorú doteraz platil 1436 eur, by dal 958 eur.

„Prikláňame sa k požiadavke zľavy 50 percent. V najbližších dňoch očakávame, že sa doladí mechanizmus poskytovaných zliav,“ dodáva Pavol Jančovič, prezident združenia Česmad Slovakia.

Nedostatok vodičov trápi všetkých...

Nielen autodopravcovia, ale aj vodiči autobusovej dopravy, by privítali nižšiu daň z motorových vozidiel. „Aktivity cestnej nákladnej a autobusovej dopravy sú veľmi podobné. Obe rovnakým spôsobom zaťažujú cesty a platia cestné dane,“ avizuje Peter Sádovský, prezident Zväzu autobusovej dopravy (ZAD). Rovnako potrebujú sieť diaľnic a rýchlostných ciest i kvalitné cesty.

Cestná daň je v prímestskej autobusovej doprave ekonomicky oprávneným nákladom, a preto ju župy spravidla preplácajú. „V nedotovanej doprave by sme však uvítali obdobné zníženie cestnej dane aj u autobusov, tak ako sa to ide udiať pri nákladnej doprave,“ konštatuje P. Sádovský.

Takúto daň musia hradiť podnikatelia v autobusovej doprave. Znížením dane by sa podporilo využívanie verejnej dopravy. Celkovo by podľa prezidenta vo zväze uvítali, ak peniaze z cestnej dane a mýta budú v oveľa väčšej miere presmerované do výstavby nových ciest a údržby existujúcich ciest.

Nezdaňovanie vreckového? Pomohlo by viacerým

Nižšia daň je zatiaľ navrhnutá len na súpravy, ťahače a návesy kamiónovej dopravy, bez ohľadu na sektor. Podľa názoru J. Lukačovičovej by autodopravcovia uvítali aj ďalšie kroky ako napríklad zrušenie odvodovej a daňovej povinnosti pri vreckovom na zahraničných pracovných cestách.

„Táto úprava by sa dotkla nielen majiteľov kamiónov a návesov, ale všeobecne autodopravcov, ktorí vykonávajú zahraničnú prepravu a zamestnávajú vodičov,“ spresnila J. Lukačovičová.

Podľa novely o cestovných náhradách je vreckové príjmom zamestnanca už od roku 2010. A o jeho zrušenie pri pracovných cestách sa tiež dlhodobo usiluje aj Česmad Slovakia. „Tento krok by vodičom pridal na mzde od 100 do 150 eur, čo by čiastočne prispelo k zatraktívneniu povolania vodiča,“ dopĺňa P. Tóth.

Byrokracia obťažuje aj autobusárov

Podnikanie v cestnej doprave už dlhodobo čelí kríze. Legislatívny rámec je silne nekonkurenčný z pohľadu ostatných krajín strednej a východnej Európy. Daň z motorových vozidiel na Slovensku patrí k druhej najvyššej v Európskej únii.

Problémy v praxi však avizujú autobusoví dopravcovia aj v ďalších oblastiach. Okrem nedostatku vodičov pri zahraničných autobusových linkách, aj pri nepravidelnej autobusov doprave, majú zamestnávatelia napríklad povinnosť platiť vodičom mzdu podľa toho štátu, ktorým štátom prechádzajú. A to znamená ďalšie nutné výdavky i administratívu navyše.

„Je to neskutočná byrokracia. V zahraničí si takto chránia svoj domáci trh. Pomohlo by, ak by sa vreckové prestalo zdaňovať, začalo by sa viac využívať, a ako súčasť ohodnotenia vodiča by ho zahraničné úrady uznávali. Teraz tomu tak nie je, a preto sa vreckové vôbec nevyužíva,“ dodáva pre TREND P. Sádovský, prezident ZAD.

Štát musí odhaliť vlastné rezervy

Vreckové predstavuje dobrovoľné, nie povinné plnenie pri zahraničných pracovných cestách. Zdaňuje sa a podlieha odvodom rovnako ako každý iný príjem zo závislej činnosti. „Vreckové bolo v minulosti oslobodené od dane, ale to bolo zrušené, keďže sa to rozmohlo ako spôsob na vyhýbanie sa daní z príjmov a odvodom,“ konštatuje pre TREND Miroslav Marcinčin, člen prezídia Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP).

Dopravcovia návrhom zmeny v zdaňovaní odvodov sledujú nižšie daňovo-odvodové zaťaženie, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť v zahraničí. Je na nich vyvíjaný silný tlak z iných členských štátov v rámci podmienok vysielania zamestnancov a novelizácie európskych smerníc. Paušálne nezdaňovanie vreckového pre každého otvorilo priestor na vyhýbanie sa daniam a odvodom aj pre iné subjekty než dopravcov, podotýka M. Marcinčin.

„Prípadné obmedzenie tejto výhody len na dopravcov je zase vecou politickej dohody a ochoty nižším daňovo-odvodovým zaťažením posilniť konkurencieschopnosť slovenských dopravcov na úrovni EÚ,“ spresňuje člen prezídia SKDP.

Zľavy budú aj z mýta

Ministerstvo dopravy a výstavby predložilo zástupcom Združenia Česmad Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska dva návrhy zliav z mýta. Česmad je pripravený jednu z ponúk akceptovať. UNAS ponuku odmietla s tým, že ešte o tom budú rokovať.

Ročný objem poskytnutých zliav by v prvej alternatíve predstavoval 8,6 milióna eur, ale išlo by o administratívne náročný proces. Druhý variant by bol administratívne menej náročný a hodnota zliav v ňom by predstavovala 6,9 miliónov eur. Rokovania budú naďalej prebiehať koncom tohto týždňa.



Zmena sadzieb podľa veku vozidla

Návrh rezortu financií (pôvodné sadzby)

do 3 roky: -50 % (-25 %)

3 – 6 rokov: -40 % (-20 %)

6-9 rokov: -30 % (-15 %)

9-12 rokov: -20 % (0 %)

12-13 rokov: -10 % (prirážka 10 %)

13 a viac rokov: 0 % (prirážka 20 %)