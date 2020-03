Obchodník s rúškami: Vedel som, kde zavolať, koho sa opýtať

16.03.2020, 20:00 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Správa štátnych hmotných rezerv nakúpila v nedeľu desať miliónov kusov rúšok za 13 miliónov eur. Obrovskú zákazku získala neznáma firma A-testing a jej konateľ Milan Střelec, ktorá vznikla len pár týždňov pred podpisom zmluvy. Cena, za ktorú štát nakupoval, je dvojnásobná, ako uvádzajú obchodníci so zdravotníckym materiálom v online katalógoch. TREND urobil rozhovor s podnikateľom, ktorý desaťmiliónovú zákazku získal.

Ako ste sa dostali k vládnemu biznisu za 13 miliónov eur?

Každého zaujíma, ako som sa k tomu dostal, ale ja pracujem v tejto brandži už desať rokov, v nadnárodnej korporácii.

Podľa verejne dostupných informácií ste predajcom spoločnosti VWR, ktorá je súčasťou americkej korporácie Avantor a venuje sa obchodu so zdravotníckym materiálom.

Áno. Celé som to smeroval na to, aby dodávateľom bola táto nadnárodná korporácia. Ale pre problém s registrom partnerov verejného sektora, robíme totiž rádovo miliardové obchody a na konci dňa nie je Milan Střelec, tak jednoducho je to komplikované v tejto skupine to zapísať. Tak vznikla moja eseročka A-testing.

Vie o tom váš zamestnávateľ?

Nie, nevie. Zatiaľ som mu to nehovoril, nemyslím si, že je dôležité, aby o tom vedel.

Ale hovoríte, že zámer bol obchodovať v mene VWR.

Prvý dôvod bol, aby sme boli schopní dodávať naše tovary priamo zákazníkovi a nemuseli sme ísť cez rôznych sprostredkovateľov. To bol prvý moment, prečo som firmu A-testing zakladal.

Zákazku na rúška za 13,3 milióna získal vlastník spoločnosti A-testing M. Střelec, ktorý pracuje ako obchodník pre VWR - Avantor.Zdroj: LinkedIn

Prečo ste nedali vedieť firme, že idete rozbiehať slovenskú pobočku?

Pretože to nie je

