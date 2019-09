Vonku ho len tak nenájdete. Hotový človek sa vyrába dlho

23.09.2019, 08:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Keď si firma konečne vyberie spomedzi množstva životopisov a uchádzačov, začína sa jedna z najťažších fáz kariérneho života zo strany zamestnanca aj zamestnávateľa – vyrobiť z nového človeka plnohodnotného zamestnanca, ktorého treba integrovať do kolektívu a firemných procesov tak, aby bol pre firmu reálnym prínosom. Výsledky prieskumu TREND Barometer ukazujú, že skúšobná doba, ktorá obvykle trvá do troch mesiacov, na to rozhodne nestačí.