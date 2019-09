Prešiel už mesiac a som úplne mimo. Keď majú firmy nových ľudí „na háku“

10.09.2019, 11:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Zamestnanci nie sú rybičky, ktoré bez prípravy hodíte do akvária, dúfajúc, že na nové prostredie si zvyknú a nejako tam prežijú. Adaptácia nových ľudí vo firme si vyžaduje čas a snahu, interné procesy sa na nich nenalepia len tak automaticky.

Spoločnosti väčšinou predpokladajú, že hotového zamestnanca získajú približne v čase po skončení skúšobnej doby. Všetko však závisí od toho, ako má firma zvládnuté úvodné školenia, tréningy, adaptačné programy, ako má premyslený celý proces uvedenia zamestnanca do firmy, skrátka ako dobrý má onboarding.

V zahraničí môže trvať aj rok, na Slovensku to však obvykle trvá omnoho kratšie. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby nový zamestnanec dostal všetko potrebné pre výkon svojej práce, spoznal svoje pracovisko, zoznámil sa s kolegami, boli mu vytvorené prístupy, či už do firmy, ale aj interných systémov.

Brožúrka alebo človek

Súčasťou onboardingu je aj to, aby sa nový zamestnanec rýchlo asimiloval, mal dokonalý prehľad o firme, procesoch, firemnej kultúre, aby vedel, aký tu platí dress code, pravidlá komunikácie, poznal jednotlivé zásady a nariadenia, vymenúva Eva Sulovcová z portálu Kariera.sk.

Keďže prichádza množstvo informácií nárazovo, firmy ich väčšinou novým ľuďom odovzdávajú prostredníctvom brožúrky, kde je všetko podrobne spísané a vysvetlené. Ak žiadna firemná brožúrka neexistuje, poveria tým často konkrétnu osobu, väčšinou priameho nadriadeného nového zamestnanca.

To stále nie je z procesu onboardingu všetko. „Jeho súčasťou by malo byť aj nastavenie cieľov pre nového zamestnanca, jasné definovanie očakávaní a pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie jeho práce a plnenia stanovených cieľov. Dôležité sú však aj pravidelné stretnutia nadriadeného so zamestnancom, na ktorých sa zisťuje, ako nový pracovník napreduje a ako sa mu darí zapracovať sa,“ hovorí E. Sulovcová.

Zaužívaná šablóna

Proces prakticky začína už

