Podnikatelia, „hygiena" mení pravidlá. Tieto novinky vás neminú

16.09.2019, 18:00 | Zuzana Kullová

Od januára 2020 sa zrušia niektoré povinnosti, ktoré podnikateľom strpčovali život. Ušetria tiež na poplatkoch a zbytočných papierovačkách.

Žiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o súhlas s uvedením priestorov do prevádzky musíte pri každom type priestorov, či už ide o výrobnú halu, predajňu, kanceláriu, reštauráciu, sklad alebo niečo podobné.

Spravidla sa to dotýka aj tých podnikateľov, ktorí prevádzkujú činnosť v prenajatých priestoroch alebo potrebujú zmenu používania schváleného priestoru. Napríklad keď chcete mať z obchodu kaderníctvo.

Vo všetkých prípadoch musíte povinne prejsť posudkovou činnosťou a nechať si priestory schváliť. Kým ich úrad kladne neposúdi, nemôžete v nich vykonávať činnosť. Pri podaní písomnej žiadosti i vydaní rozhodnutia sa platí správny poplatok 50 eur, pri elektronickej žiadosti je to 25 eur.

Mnohí podnikatelia to považujú za zbytočnú byrokraciu, ktorá im znepríjemňuje život a sťažuje podnikanie. To sa už o štyri mesiace zmení. Vláda totiž ešte koncom augusta schválila novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá zavádza do praxe viacero noviniek.

Niektorí vybraní podnikatelia a právnické osoby sa tejto byrokratickej záťaže zbavia a oslobodia ich aj od platenia niektorých správnych poplatkov. Prevádzok, ktoré nebudú zaťažené posudkovou činnosťou, sa odhaduje okolo 11 580. Nové opatrenia môžu odhadom pre podnikateľov predstavovať ročnú úsporu viac ako 6,8 miliónov eur.

Posudok môže nahradiť oznámenie

Od budúceho roka sa v rámci úradov verejného zdravotníctva vypúšťa posudková činnosť pri vybraných prevádzkach a nahrádza sa jednoduchou oznamovacou povinnosťou. Správny poplatok v tomto prípade podnikatelia platiť nebudú.

„Tým podnikateľ ušetrí

