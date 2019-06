Rýchlo a na poslednú chvíľu. Pokuty za eKasu odložili na koniec roka

19.06.2019, 18:28 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Jedným z príkladov, ako sa nemajú robiť zmeny legislatívy, sú eKasy - online registračné pokladnice napojené na systém Finančnej správy. Pre podnikateľov budú od júla povinné. Výrobcovia, dodávatelia a servisní technici ich však nestíhali včas vyrábať, dodávať alebo prerábať. A podnikateľom hrozili vysoké pokuty.

Vláda preto predložila do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní novelu, aby sa podnikatelia, ktorí do 30. júna požiadajú daniarov o kód eKasa a zároveň budú mať záväznú objednávku certifikovanej online pokladnice, do 30. septembra nemuseli pokút od daniarov báť.

Nie koniec septembra, ale decembra

Novela sa z večera na ráno zmenila. V stredu parlament schválil pozmeňujúci návrh poslanca Radovana Baláža (SNS), aby sa pokuty za nepoužívanie online pokladníc posunuli nie na 30. september, ale až na 31. december. Podmienkou zostáva, že podnikatelia do konca júna požiadajú Finančnú správu o pridelenie pokladničného kódu. Druhá podmienka, že si podnikateľ musí objednať pokladnicu, z novely na poslednú chvíľu vypadla.

Podobný pozmeňujúci návrh ešte deň pred R. Balážom predložil Jozef Rajtár z opozičnej SaS. Jeho kolegyňa Jana Kiššová zase navrhla, aby sa odložila účinnosť zákona z 1. júla na 1. január 2020. O ich návrhoch parlament nehlasoval.

Čudné certifikácie, kritizuje SaS

Chaos okolo prípravy online pokladníc J. Rajtár ilustroval na príklade, že neznáme firmy zrazu dostali za pár dní certifikát. Firmy, ktoré pôsobia na trhu dlhšie, certifikácie nezískali. Napríklad najväčší dodávateľ má riešenia len na dve svoje elektronické kasy. SaS dá podnet, aby sa preverilo, za akých podmienok dostali neznáme firmy certifikáciu.

„Väčšina z nich dostala certifikáciu na základe certifikovaného riešenia jednej úplne neznámej

