Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2018

Najväčším Byrokratickým nezmyslom v roku 2018 sa stalo obmedzovanie možnosti majiteľov kaviarní rozhodnúť sa, či umožnia do prevádzky vstup psom.

O víťazovi anticeny, ktorú každý rok organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska, rozhodli podnikatelia, ktorí nominovali do tohtoročnej ankety až 66 námetov. Dominovali medzi nimi opatrenia v rezorte práce a sociálnych vecí, nasledované opatreniami v kompetencii rezortu financií a Finančnej správy. Približne jednu tretinu tvorili duplicitné povinnosti, medzi nimi napríklad zapisovanie konečných užívateľov výhod do dvoch registrov a povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu podnikateľský účet.

Ktoré nezmysly bodovali?

O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, do ktorého sa zapojilo 1 919 respondentov. Byrokratickým nezmyslom roka 2018 je neexistujúca možnosť majiteľa gastronomickej prevádzky umožniť zákazníkom vstup so zvieratami. Svojho domáceho miláčika nemôžu vziať zo sebou ani na letnú terasu, a to ani v prípade, že by bola prevádzka určená napríklad výlučne pre psíčkarov.

„Víťaz tohtoročnej ankety je príkladom opatrenia, ktoré neúmerne zasahuje do slobody podnikania a zbytočne obmedzuje majiteľov gastronomických prevádzok. Navyše Slovensko aj v tomto prípade zakazuje niečo, čo je v zahraničí bežne povolené,“ hovorí Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

