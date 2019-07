Tridsiatnici nie sú najlepšími zamestnancami. Výkon rastie s vekom

15.07.2019, 16:28 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Nie tridsiatnici, ale štyridsiatnici so sebou prinášajú maximum pracovnej produktivity. Podľa analytikov Európa vrátane Slovenska ukazuje, že produktivita s vekom neklesá, ale stúpa.

Môže sa zdať, že globálna ekonomika je vo svojom najviac digitálnom a efektívnom období a že súčasná pracovná sila je najproduktívnejšia. Napriek tomu však tempo rastu produktivity práce v Európe v posledných desaťročiach naznačuje opak.

Pád komunizmu a odliv ľudí

Správa spoločnosti Euler Hermes, ktorá porovnávala demografický vývoj v 27 európskych krajinách, zdôrazňuje, že jedným z často prehliadaných faktorov, ovplyvňujúcim produktivitu práce, býva veková štruktúra pracovnej sily, pričom práve tá hrá dôležitú rolu.

Existuje štatisticky významná a pozitívna korelácia medzi podielom pracovníkov vo veku 40 až 49 rokov a produktivitou práce, podotýka riaditeľ slovenskej pobočky Peter Mucina. Pre Európu ako celok platí, že vyšší podiel tridsiatnikov a štyridsiatnikov zvyšuje rast produktivity, ak sa izoluje efekt starnutia.

Z dlhodobého porovnania tiež vyplýva, že existuje jasný rozdiel medzi Východom a Západom, kde krajiny strednej a východnej Európy vrátane Slovenska evidujú výraznejší rast produktivity.

Dôvodom je, že po páde komunizmu postupne došlo k integrácii týchto trhov do európskych štruktúr a pozitívnemu technologickému šoku. „Aj keď sa berie do úvahy len posledných desať rokov, väčšina krajín strednej a východnej Európy sa stále môže pochváliť vyšším rastom produktivity v porovnaní so západnými krajinami, hoci rozdiely sa už zmenšili,“ vysvetlil P. Mucina.

Na druhej strane, nárast produktivity v strednej a východnej Európe sa môže skončiť aj pričinením poklesu počtu pracovníkov vo veku 30 až 49 rokov kvôli ich prebiehajúcej migrácii na Západ, pričom to pocítia hlavne Česká republika a Maďarsko. Slovensko by malo byť zasiahnuté menej, ale tiež sa v nasledujúcej dekáde prejaví pokles pracovníkov vo veku 30 až 49 rokov.

Demografickými „víťazmi“ sú severnejšie krajiny, ale aj Nemecko, kde sa bude podiel najvýkonnejších ľudí v nasledujúcej dekáde zvyšovať. Podobný trend má nastať v Dánsku, Belgicku, Holandsku a Spojenom kráľovstve, dodáva štúdia.

Hlavné sú skúsenosti

Starší zamestnanci (aj tí okolo šesťdesiatky či sedemdesiatky) sú

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť