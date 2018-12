Pracovisko alebo miesto výkonu práce. Aký je rozdiel?

Zamestnávatelia často nesprávne rozlišujú medzi miestom výkonu práce a pracoviskom, čo má následne dosah na samotný obsah pracovnej zmluvy. Zákonník práce demonštratívne stanovuje, čo je možné rozumieť pod miestom výkonu práce: je to obec, časť obce alebo inak určené miesto. V intenciách tejto špecifikácie je zamestnanec povinný pracovať tam, kde sa na tom so zamestnávateľom dohodol.

V pracovnej zmluve je možné dohodnúť viaceré miesta výkonu práce. Platí zásada, že čím širšie je vymedzené miesto výkonu práce, tým skôr je potrebné so zamestnancom písomne dohodnúť samotné pravidelné pracovisko. Je to z dôvodu, aby dohoda partnerov pracovno-právneho vzťahu nebola tak široko koncipovaná, že by mohla byť kvôli neurčitosti neplatná.