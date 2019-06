Prečo má nováčik vyššiu mzdu ako človek, ktorý pre firmu pracuje 20 rokov

26.06.2019, 08:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Rozhovory o mzdách medzi kolegami sú spravidla plné neurčitých vyhlásení, nešpecifických konštatovaní, tajuplnosti a sťažovania sa. Keď už príde na konkrétne čísla, bývajú tieto rozhovory často aj zdrojom frustrácie. Najhorším zistením pre dlhoročných a lojálnych zamestnancov je, keď sa dozvedia, že čerstvo nastupujúci ľudia majú vyššiu mzdu ako oni po mnohých rokoch práce pre firmu. Prečo spoločnosti často sľubujú novým zamestnancom lepšiu mzdu ako tým súčasným a či je to obhájiteľné, sa TREND spýtal personálnych agentúr a HR manažérov.

Skutočnosť, že novonastupujúci zamestnanci majú v porovnaní so senior zamestnancami lepšie nástupné podmienky vrátane tých platových, je pomerne novodobý trend, ktorý si vyžiadal aktuálny pracovný trh, no predovšetkým nepomer ponuky pracovných príležitostí a dopytu pracovných síl, vysvetľuje Martina Sliviaková zo spoločnosti Proplusco.

„V súčasnosti, keď sa ekonomike výrazne darí, nemá zamestnávateľ príliš na výber, nedostatok kvalitných zamestnancov na trhu práce spôsobuje, že je zamestnávateľ zatlačený do úzkych a ak chce kvalitného zamestnanca aj získať a prebiť tak ponuku konkurencie, ktorá je príliš veľká, musí pristúpiť na podmienky hry nového zamestnanca,“ zdôrazňuje.

Ďalej dodáva, že je však na schopnosti a manažérskych zručnostiach zamestnávateľa, ako tento fakt obháji pred senior zamestnancami, respektíve ako inak, ak nie dorovnaním mzdy, platové rozdiely vykompenzuje.

Referenčný bonus

Dá sa povedať, že zatiaľ nejde o veľmi bežnú alebo zaužívanú prax, ak ide o rovnakú pozíciu nového a starého zamestnanca. „Je to dôsledok toho, že sa nám zdeformoval pracovný trh pod tlakom nedostatku kandidátov a firmy siahajú aj po takýchto, nazvime to, nie šťastných metódach,“ súhlasí Martin Sokol zo spoločnosti Trenkwalder s tým, že nejde pritom len o mzdu, ale vo väčšine prípadov aj o nejakú toleranciu „nedostatkov“, ktoré sú schopné spoločnosti akceptovať a ktoré by v minulosti neprichádzali do úvahy.

Podľa Jitky Součkovej zo spoločnosti Grafton Slovakia to nie je žiadna slovenská rarita a deje sa to napríklad aj v Česku. „Žiaľ, namiesto toho, aby sa firmy usilovali udržať si terajších zamestnancov, ktorých majú overených a zaučených, nedajú im požadované peniaze a až keď za nich začnú hľadať náhradu, zistia, že ak by pridali pôvodnému pracovníkovi napríklad 200 eur, mali by ho stále lacnejšieho ako nového. Navyše, toho musia ešte zaučiť,“ dodáva.

Portál Profesia.sk sa v minulosti stretával skôr s nástupnými

