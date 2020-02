Prenajímate nehnuteľnosť? Na daňovom priznaní viete ušetriť

24.02.2020, 11:30 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Ak prenajímate nehnuteľnosť, môžete ušetriť a platiť nižšie dane. Priznať vlaňajšie príjmy v priznaní musíte, ak ste zarobili viac ako 1 968,68 eura. Pri prenájme môžete využiť oslobodenie do 500 eur ročne a i ďalšie položky.

Prenajímať nehnuteľnosť je možné buď na základe živnostenského oprávnenia, alebo bez neho. Bez neho prenajímateľ funguje len na základe registrácie na daňovom úrade, má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ) a môže využívať len reálne výdavky. Prirodzene, môže sa tiež rozhodnúť, či si zaradí nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo nie.

Prenajímateľ – živnostník funguje trochu inak: prenajíma nehnuteľnosť za pomoci živnosti, pričom má pridelené identifikačné číslo firmy (IČO) i DIČ. Okrem reálnych výdavkov si môže zvoliť paušálne výdavky 60 percent zo všetkých svojich príjmov, ktoré vlani dosiahol. Podľa čoho sa teda rozhodnúť, čo je pre neho výhodnejšie?

Nezabúdajte na oslobodenie od dane

Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do 500 eur ročne. Preto do základu dane možno dať len príjem presahujúci uvedenú sumu. Napríklad, ak niekto mal vlani príjmy z prenájmu v sume 7 000 eur, suma oslobodených príjmov je 500 eur. Do daňového priznania uvedie sumu príjmov z prenájmu nehnuteľnosti 6 500 eur (7 000 mínus 500).

