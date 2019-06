Preplatená doprava či bývanie. Firemný mobil ako benefit už nikoho neohúri

24.06.2019, 10:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Nezamestnanosť klesla na najnižšie úrovne v histórii Slovenska a firmy majú problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov. O nových ľudí môžu okrem iného bojovať aj tak, že im ponúknu dostatočne zaujímavé benefity. To, čo sa kedysi považovalo za nadštandard, je však teraz bežná súčasť firemného prostredia, a do popredia sa dostávajú nové zaujímavé bonusy k práci.

Ak chcú firmy prilákať nových ľudí, musia ponúknuť viac ako konkurencia. Stravné lístky, teambuildingy, preplácanie nadčasov či „sick day“ sa už v zásade považujú za samozrejmosť. Nevyhnutnosťou sa stávajú nové formy benefitov, ktorými sa firmy snažia pritiahnuť pracovníkov a predbehnúť tak iných zamestnávateľov.

Firemné finančné aj nefinančné benefity často a zásadne ovplyvňujú rozhodnutie potenciálnych uchádzačov o prácu, prípadne zvyšujú lojalitu tých aktuálnych. Služobné auto, mobil, notebook a ďalšie veci, ktoré smú zamestnanci používať aj na súkromné účely, im môžu ušetriť osobné náklady aj o stovky eur. Často však už ani tieto veci na prilákanie nových zamestnancov nestačia, lebo ich ponúkajú už prakticky všetci.

Necvakať kartu

Novinkou, ktorú zavádza čím ďalej tým väčšie množstvo korporátnych firiem, je príspevok na dopravu alebo úplné preplácanie nákladov na dochádzanie do práce. Týmto krokom dokážu získať aj zamestnancov, ktorí dochádzajú z väčšej vzdialenosti a výdavky na dopravu by mohli ukrojiť významnú časť z ich príjmov. Veľmi atraktívny benefit, hlavne pre tých, ktorí pracujú v Bratislave a dochádzajú do práce autom, je tiež vyhradené a platené parkovanie.

Veľký prínos, najmä pre zamestnancov, ktorí majú deti, je flexibilný pracovný čas, ktorý si môžu prispôsobiť presne podľa svojich potrieb.

„Každý zamestnanec si dokáže prácu urobiť aj mimo pracovných hodín a mimo pracoviska a nemusí ráno a popoludní cvakať kartu. Musíme sa však dohodnúť, aby bol aspoň niekto ráno načas v kancelárii,“ hovorí zo skúseností Adrián Doboly zo spoločnosti Natures, ktorá benefit zaviedla.

„Z nášho nedávneho prieskumu vyplynulo, že zamestnancov momentálne asi najviac zaujíma home office, teda možnosť pracovať z domu. Samozrejme, sú pozície, hlavne vo výrobe, kde práca z domu nepripadá do úvahy,“ hovorí headhunterka Mariana Turanová zo spoločnosti Target Executive Search.

Piatok sa končí skôr

Ak zamestnanci

