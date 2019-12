Programátorky sú vzácne. Niektorí si myslia, že ženy v IT nemajú čo robiť

13.12.2019, 13:12 | Adrián Berecz | TASR

Nájsť ženu programátorku je štatisticky aj prakticky náročné. Ako ukazuje najnovší prieskum, predsudky o tradičných rodových rolách v IT sa však postupne stierajú. Hlavným problémom je sebadôvera.

V súčasnosti na Slovensku chýba približne 13-tisíc informatikov a je predpoklad, že stav sa bude naďalej zhoršovať a mohol by v nasledujúcich rokoch vyskočiť až na 20-tisíc voľných IT pozícií, povedal nedávno Radoslav Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Podľa dát Eurostatu z roku 2018 je na Slovensku v IT sektore 87,7 percenta mužov špecialistov a 12,3 percenta žien špecialistiek. V rámci Únie sú iba štyri krajiny, ktoré majú nižší podiel žien zamestnaných v IT ako Slovensko, zdôrazňuje IT Asociácia Slovenska (ITAS).

Menej peňazí pre ženské fintechy

Európske štatistiky tiež ukazujú, že vlani bolo len 11 percent žien na čele fintech spoločností. Až 90 percent zo všetkých inovatívnych začínajúcich podnikov v rámci Únie založili muži.

Startupy v rukách žien získavajú o

