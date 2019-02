Protest farmárov je oprávnený, no boj treba rozšíriť za vlastné humno

19.02.2019, 12:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Názor | Názor | Farmári opäť dorazili na traktoroch do Bratislavy. Chcú, aby štát veľkým agrobarónom netoleroval zaberanie pôdy menším farmárom a zároveň žiadajú urobenie poriadku s pozemkovými úpravami. Že naši farmári v uliciach upozorňujú na to, aby sa politici cez políciu a súdy starali o väčší poriadok a spravodlivosť, je úplne v poriadku. No druhá strana mince je, že boj farmárov a ich požiadavky by mali byť širšie a komplexnejšie.

Navyše nestačí, aby sa k poľnohospodárstvu slušnejšie a lepšie správali iba politici. Viac odvahy na lepšie agrárne podnikanie musia nabrať aj samotní farmári. Štátom zdĺhavo riešené či doslova ignorované boje o pôdu nie sú totiž ani zďaleka jediným zásadným neduhom nášho poľnohospodárstva.

Sledovať aj vyšší spoločenský záujem

Realitou je, že Slovensko sa dnes nachádza na chvoste európskeho dorábania potravín. V nenáročnom obilí sme ešte ako tak dobrý. Máme ho dosť aj na vývoz. No napríklad v mäse dorába menej rozľahlé belgické poľnohospodárstvo až desaťnásobne viac ako my. A zemiakov až dvadsaťnásobne viac.

A to by sa malo zmeniť. Lebo fakt, že krajina má malo vlastného mäsa, ovocia i zeleniny a musí ich dovážať z cudziny už za miliardu eur ročne, je najväčšou slabinou nášho agrosektora. Potravinová sebestačnosť je totiž tým, čo by mali farmári vracať krajine za obdržané dotácie.

Ako to zmeniť? Prípadne ako dostať aj viac slovenských potravín do zahraničia?

Vlastný plán reštartu je nutnosťou

Odpoveďou je jasná a komplexná reforma z dielne samotných farmárov. Nech oni sami povedia, ako majú politici nastaviť dotačne systémy, aby nebolo výsledkom len hromadenie obilia, ale aby išli dotácie len k tým farmárom, ktorí chovajú a pestujú to, čo krajine naozaj chýba.

Zároveň musia mať farmári jasné plány, ako chcú zlepšiť vlastnú fungovanie oni sami. Napríklad by sa mohli prestať báť združovať do nákupno-odbytových združení, ktoré sú najlepšou protiváhou na cenový tlak dodávateľov hnojív či nákupcov hotových produktov.

Takisto by mohli ísť farmári aj viac do výroby hotových farmárskych potravín, čo je štandard mnohých západoeurópskych fariem. Smelšie plány v oblasti nových výrob by určite zlepšili ich ekonomiku.

Dlhoročné hromženie na konferenciách a zjazdoch stavovských organizácii musí vystriedať aktivita farmárov. Keďže odpoveď na otázku koľko, čoho a za čo majú pestovať či chovať im žiadna vláda doposiaľ nepriniesla, komplexný návrh by si mali urobiť sami, lebo od politikov sa to čakať nedá.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná im to zrejme nevymyslí a sama od seba ani nepresadí. Zásadná reorganizácia poľnohospodárstva je pre ňu prisilná káva, rovnako ako bola pre všetkých jej predchodcov. Hlavným odporcom sú navyše práve tí farmári, ktorým stačí namiesto progresívnejšej výroby len hromadenie obilia.

Matečná už nebude môcť uhnúť

Čo ministerku môže dotlačiť k reštartu poľnohospodárstva je dobrá koncepcia od farmárov, ktorú by prijala aj široká verejnosť. Národ chce domáce potraviny a burinou nezarastený vidiek. Ak prijme koncepciu za svoju aj verejnosť, potom ju nebudú môcť zmiesť zo stola ani politici.

Príkladom pre farmárov môže byť automobilový priemysel. V deväťdesiatych rokoch bola dnešná sila domácej výroby áut iba v ich snoch. No cestu, ako sa k nej dopracovať, dali jasne na papier. A potom sa o to ľahšie presadzovala aj cez politikov. Tí nemohli poslať do tmy niečo, čo sľubovalo desiatky tisíc pracovných miest.

Protesty farmárovZdroj: TASR

Mimochodom aj chov zvierat či ovocinárstvo potrebuje oveľa viac zamestnancov ako jednoduché dorábanie obilia. Prepočty hovoria, že ak by sa Slovensko dotiahlo cez náročnejšie komodity len na priemernú produktivitu celej EÚ, tak zamestnanosť v poľnohospodárstve vzrastie z dnešných necelých 50- na 100-tisíc ľudí. Na vidieku pritom práca ešte aj dnes stále chýba.

Kľúčové však je, že v prípade automobilového priemyslu sa jednotlivé subjekty spojili, pričom mali jasnú predstavu o dopade výroby na celú slovenskú ekonomiku. Aj farmári by mali rozšíriť svoje požiadavky za hranice vlastného humna. Mali by bojovať za zásadné vylepšenie celého poľnohospodárstva.

Je to hlavne na nich. Politika schopného veľkých reforiem ešte totiž Slovensko na čele rezortu pôdohospodárstva nezažilo.



Ministerka nemá kastovať

Ministerka G. Matečná si počas pôsobenie vo funkcii už nejaké pozitíva pripísala. Napríklad nové daňové úľavy na naftu majú len tí farmári, čo chovajú aj zvieratá alebo majú vlastne ovocné sady i zeleninárstva. No reforma sa musí zásadne zrýchliť a rozšíriť na oveľa väčšie balíky dotácií.

Už vôbec by sa ministerka nemala brániť stretnutiu s protestujúcimi menšími farmármi pod zámienkou, že údajne iba politikárčia. Nepolitikárčia. Riešia svoje reálne problémy. A ona musí hovoriť s každým farmárom, ktorí má záujem pohnúť veci dopredu, lebo dnešný stav agrosektora nie je dobrý.

G. Matečná nemôže prijímať iba zmierlivejších predákov veľkých farmárskych organizácií. Musí hovoriť aj s tými menšími, ktorí sa dovalili do Bratislavy s väčším hrmotom na traktoroch. Už len preto, že sektor sa podarí vylepšiť iba vtedy, ak sa spoja rozumní a podnikaví ľudia zo všetkých stupienkov domácej agrovýroby.

A ešte z jedného dôvodu musí ministerka hovoriť aj s malými farmármi. Lebo ti vzácne našli spoločnú reč aj s radovými pracovníkmi štátnych Lesov SR, kde sa zasa hromadia prípady netransparentného prideľovania štátnych poľovných revírov či prípady dodávok predražených lesníckych služieb od súkromných firiem.

Aj s radovými lesníkmi už G. Matečná skôr odmietla hovoriť, no aj oni chcú riešiť reálne a nie vymyslené problémy v jej zverenom štátnom podniku.