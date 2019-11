Richard Marko: najuznávanejší šéf Esetu sa pustil do dreva

15.11.2019, 06:00 | TREND.sk

TOP 100| Sto najbohatších Čechov a Slovákov celkovo vlastní majetok vo výške 60,5 miliardy eur. TREND v spolupráci s českým denníkom E15 zostavil rebríček českých a slovenských superboháčov, ktorých nájdete v novom magazíne TREND Prime.

Richard Marko vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach. Patrí medzi prvých zamestnancov slovenskej antivírusovej spoločnosti Eset a je jedným zo spolutvorcov antivírového programu NOD 32 Antivirus, pričom navrhoval jadro.

Vlastní vyše 12 percent antivírusovej firmy. Od roku 2011 je generálnym riaditeľom Esetu. Tento rok sa už tretí raz stal podľa prieskumu poradenskej firmy PwC najuznávanejším šéfom firmy. V súčasnosti je Eset globálna firma s tržbami skoro pol miliardy eur.

R. Marko investuje aj do iných projektov. Na rozdiel od ďalších spolumajiteľov Esetu nešiel do realít či technologických startupov, ale pustil sa do

