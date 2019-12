Hrubý sa zamotal do sporu o Carlton. Nevyšiel mu zrejme ani vodíkový generátor

10.12.2019, 08:00 | TREND.sk

Spoluzakladateľ antivírusovej spoločnosti Eset vyštudoval teoretickú kybernetiku. S Miroslavom Trnkom a Petrom Paškom stáli v roku 1992 pri zrode Esetu. R. Hrubý pôsobil vo firme ako finančný riaditeľ. V súčasnosti vlastní v Esete 22-percentný podiel.

Z každodenného riadenia firmy sa stiahol už na začiatku roku 2011. Vlani si šesť spoločníkov antivírusového obra s takmer polmiliardovými tržbami vyplatilo dividendy vo výške skoro 33 miliónov eur.

R. Hrubý investuje aj do iných projektov. Jeden spoločný projekt má s ďalším spolumajiteľom Esetu Marošom Grundom, hoci po fáze úvodnej eufórie im zatiaľ priniesol najmä starosti. Reč je o ich 27-miliónovej investícii do kultového bratislavského hotela Carlton, ktorý kúpili v roku 2016 s tretím partnerom, realitným maklérom Erikom Mikurčíkom. Médiami vtedy obletela ich fotka so zdvihnutými palcami. Ibaže už po roku sa s ním rozhádali. Zdvihnuté palce nahradili právnici a súdne spory, ktoré trvajú doteraz.

R. Hrubý pred pár rokmi investoval aj do projektu Progressive Solutions & Upgrades, ktorý mal ambíciu vyvinúť vodíkový generátor. Zjavne mu

