Rúška z Kičurovho biznisu ešte neprišli. Bol to čistý obchod, tvrdí podnikateľ

05.04.2020, 13:00 | Zoltán Rácz

Desať miliónov rúšok dovezie podnikateľ Milan Střelec z Číny a nie z Indie, ako plánoval. Oproti pôvodnej dohode ich dopravu platí a riadi on a nie štát. Tvrdí, že tovar mohol s pomocou štátu dodať aj skôr, lenže pri vybavovaní transportu bol dlho odkázaný len na seba. Trvá na tom, že obchod bol „čistý“ a vzhľadom na okolnosti za primeranú cenu. Štátu chce tovar ponúkať aj naďalej. Správa štátnych hmotných rezerv svoje interné vyhodnotenie zmlúv podpísaných za Kajetána Kičuru zverejní v priebehu týždňa.

Oproti pôvodnej dohode, keď si mali štátne rezervy vyzdvihnúť rúška v Indii na letisku, teraz musí M. Střelec zabezpečiť dovoz tovaru až do ich skladov v Čachticiach. V sobotu v noci rúška priviezlo lietadlo z Číny do Prahy, v nedeľu sa preclia a v pondelok večer by mali byť na Slovensku.

Na menej výhodné podmienky ošetrené novým dodatkom k zmluve podnikateľ pristúpil vraj pre rýchlosť riešenia situácie. Najskôr na základe vyhlásenia expremiéra Petra Pellegriniho očakával, že mu štát aspoň časť nákladov na dopravu preplatí. „Neskôr som pochopil, že by mi vláda v týchto časoch nedala peniaze na dopravu. Dlho a zbytočne by sme sa hádali...,“ dodal.

Zarobí menej

Štát má za jednu chirurgickú masku platiť 1,11 eura podľa pôvodnej zmluvy. Podnikateľ tvrdí, že by mali byť kvalitnejšie, ako požadoval štát, lebo sú vyrobené podľa certifikátu z roku 2014 s lepšou odolnosťou voči baktériám.

Letecká doprava do Prahy ho bude stáť vyše 750-tisíc eur, plus náklady na kamiónovú dopravu na Slovensko. Pri hodnote obchodu vyše 11 miliónov eur (s DPH vyše 13 miliónov eur) by vraj napokon obchod ani nedokázal zrealizovať, ak by mu s nákladmi nepomohol jeho dodávateľ v Číne tým, že mu odložil splatnosť.

Podnikateľ chcel za každú cenu obchod dokončiť vraj aj preto, aby nemusel vracať zálohu takmer štyri milióny, z ktorej už vyplácal náklady na zabezpečovanie transportu či zálohu výrobcom.

Koľko teda zarobí? Ak by mu biznis so štátom vyšiel podľa pôvodného plánu, mal podľa svojich slov zarobiť štyri percentá, teda asi pol milióna eur. Teraz sa

