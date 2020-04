Rýchla štátna pomoc v takom rozsahu nie je samozrejmosť, hovorí šéfka jazykovej školy

17.04.2020, 07:00 | Peter Scherhaufer | © 2020 News and Media Holding

Jazyková škola the Bridge, pre ktorú pracuje takmer tridsiatka lektorov angličtiny, zatvorila svoje brány pre pandémiu koronavírusu už začiatkom marca. Odvtedy prebieha veľká časť jej výučby online, vďaka čomu neprišli interní lektori o prácu. TREND sa rozprával so zakladateľkou a riaditeľkou bratislavského jazykového centra the Bridge Klaudiou Bednárovou.