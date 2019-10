Schwechat láme rekordy. Lowcostový trh plánuje expandovať

25.10.2019, 12:51 | Ján Blažej

Najmenej 30 miliónov cestujúcich by mohlo prejsť do konca roka viedenským letiskom. Vlani to bolo 27 miliónov, medziročne teda o 10,8 percenta viac a desaťpercentný rast predpokladá manažment letiska aj v tomto roku.