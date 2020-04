Šéf Regal Burgeru: V ťažkej dobe je pre ľudí burger znakom normálnosti

12.04.2020, 11:00 | Adrián Berecz | © 2020 News and Media Holding

Prevádzky všetkých slovenských reštaurácií sú povinne zatvorené a vyzerá to tak, že s ohľadom na situáciu okolo koronavírusu ich otvoria ako posledné. Okrem výdaja z okienok je rozvoz jediným ďalším spôsobom, ako sa zákazníci môžu dostať k jedlu, na ktoré zvykli chodiť do svojich obľúbených podnikov. Od vypuknutia krízy pribudlo množstvo reštaurácií, ktoré sa rozhodli rozvážať jedlo. O tom, aké špecifiká má donáškový biznis reštaurácií a čo všetko treba splniť, aby mohol podnik roznášať jedlo, sa TREND porozprával s Jozefom Bardíkom, spolumajiteľom a šéfom siete Regal Burger.

Čas je pri donáške najdôležitejšou veličinou. Ľudia nechcú čakať na jedlo dlhšie ako tridsať minút. Je možné ho pripraviť a dodať takto rýchlo v rozumnej kvalite?

Čas bol pre nás dlho najviac limitujúcim faktorom, preto sme pred krízou mali rozvoz obmedzený len na centrum a okolie, aby sme zaručili zákazníkom kvalitný produkt. Teraz, keď je Bratislava poloprázdna a nie sú zápchy, je to výrazne lepšie. Naša výhoda je, že v bežnej prevádzke vieme pripraviť burger do piatich-šiestich minút, takže ho pripravíme kuriérovi priamo na presný čas tak, aby v kuchyni jedlo vôbec nečakalo, čiže burger „stojí“ len počas doby cesty kuriéra. Ale aj tu rozmýšľame, ako inovovať. Napríklad čoskoro pri vlastnom rozvoze dáme zákazníkom možnosť si objednať mäso zabalené extra v alobale. Síce má tak zákazník prácu navyše, keďže si mäso musí odbaliť a do burgra vložiť sám, ale kvalita produktu bude lepšia. Prirodzene, nie každý to chce, takže táto možnosť bude len na objednávku. Musíme povedať, že naši zákazníci sú extrémne tolerantní, špeciálne v tejto situácii.

Ako by ste opísali typického zákazníka, ktorý si objedná jedlo cez donášku?

Tu by som zdôraznil tri hlavné vlastnosti – zúfalý, vďačný a nenahraditeľný. Keď koronakríza prepukla, veľa ľudí sa ocitlo v neľahkej situácii, pretože museli aj naďalej chodiť do práce, no keďže väčšina podnikov bola spočiatku zatvorená, potrebovali si nejakým spôsobom zabezpečiť jedlo. Zúfalosť zákazníkov taktiež pramení z dlhodobej izolácie vo svojich bytoch a dobré jedlo pre nich často znamená aspoň krátkodobé vytrhnutie z tejto neľahkej novej reality.

Čo sa týka vďačnosti, v súčasnosti dostávame veľké množstvo pozitívnej spätnej väzby, keď nám zákazníci posielajú fotky zo svojich kancelárií či bytov, ako si vychutnávajú naše jedlo. Sú to veľmi príjemné pocity, ktoré nás aj napriek vážnosti situácie motivujú a ženú neustále vpred. Ten burger je pre mnohých ľudí takým znakom normálnosti v tejto ťažkej dobe.

Na druhej strane sa v tejto situácii chyby odpúšťajú ťažko. Ľudia sú viac citliví na to, do čoho investujú peniaze. Každý zákazník je, nielen v súčasnej situácii, veľmi dôležitý a nenahraditeľný, pretože sú to práve oni, ktorí nás držia nad vodou a chceme urobiť všetko pre to, aby sme si ich priazeň udržali teraz aj po opätovnom znovuotvorení reštaurácií.

Neprehliadnite Minister Heger: Reštaurácie sa otvoria ako posledné

Ako dlho bude zmrazená ekonomika a prečo zaostávame s opatreniami za inými krajinami...

Minister Heger: Reštaurácie sa otvoria ako posledné Šéf Regal Burger: Študentov vieme vyškoliť rýchlejšie, než preučiť starého kuchára

Zakladatelia Regal Burger chcú vybudovať jednu z najväčších burger sieti v Európe...

Aký je najhorší typ zákazníka, s ktorým je možné sa pri donáške stretnúť?

V súčasnosti sú to najmä tí, ktorí nerešpektujú preventívne opatrenia a jedlo si od našich kuriérov preberajú bez ochranných rúšok, čím vystavujú riziku seba aj nás. Ale aj toto sa už zlepšuje a vidíme, že ľudia sa snažia opatrenia viac dodržiavať.

Zdroj: Regal Burger

Čo je na donáškovom biznise reštaurácií na Slovensku najťažšie?

Každé mesto je iné. Či už sa bavíme o jeho veľkosti, kúpnej sile či polohe prevádzky v rámci neho. Všetky tieto premenné treba dôkladne zanalyzovať a vyhodnotiť a na základe výsledku stanoviť najlepšiu stratégiu. Čo funguje v jednom meste, nemusí fungovať v inom. Snažíme sa preto čo najlepšie spoznať a pochopiť prostredie, v ktorom sa nachádzame a tomu prispôsobiť konkrétne služby. Pri rozvoze je, samozrejme, kritickým ukazovateľom čas. Ak totiž zákazník dostane jedlo neskoro, prípadne studené, je pravdepodobné, že si už nabudúce u vás neobjedná. Je preto dôležité, aby sa kvalita dovezeného jedla radikálne nelíšila od toho, čo si vie zákazník vo vašej prevádzke kúpiť osobne.

Čím je špecifická napríklad Bratislava?

V Bratislave bol vždy s dopravou obrovský problém kvôli

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť