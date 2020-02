Štát pritvrdzuje biznis eseročiek. Založiť a zlikvidovať ju bude ťažšie

06.02.2020, 07:00 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Mať osvedčený súhlas so zriadením sídla firmy, zložiť do notárskej úschovy preddavok pri likvidácii, zákaz podnikania pre dlžníkov v exekúcii. Pre eseročky platia od tohto roku viaceré novinky.

Rozvíjať vlastný biznis ako obchodná firma, teda eseročka, je na Slovensku najrozšírenejšia forma podnikania. Potvrdzujú to aj staršie štatistiky. Ku koncu júna 2019 podnikalo u nás podľa prieskumu spoločnosti Bisnode dokopy 282 640 firiem, z toho 275 1230 spoločností s ručením obmedzeným a 7 510 akciových spoločností.

Od roku 2020 musia rátať s viacerými novinkami, ktoré môžu výraznejšie zasiahnuť ich biznis. TREND sa pozrel na tie najdôležitejšie.

Zakladanie a likvidácia firiem inak

Ak chce niekto podnikať ako obchodná spoločnosť a založiť firmu podľa súčasných predpisov, mal by sa poponáhľať a stihnúť to do októbra. Po tomto termíne registrové orgány vykonajú zápis, zmenu alebo výmaz z obchodného registra len v prípade, ak budú z návrhy podané výlučne elektronicky.

Ako pre TREND objasňuje Lucia Kršáková, advokátska koncipientka z advokátskej kancelárie GHS Legal, rozšíri rozsah informácií a identifikačných údajov o zapisovaných subjektoch. „Medzi novinky patrí napríklad povinnosť právnickej osoby zapísať tam údaj o tom, či sa zakladá na dobú určitú a ak áno, uvedenú dobu špecifikovať. U spoločníkov sa okruh povinne zapisovaných identifikačných údajov rozširuje o dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj,“ dodáva L. Kršáková.

Platí to za predpokladu, že ide o zahraničnú fyzickú osobu, ktorej nebolo pridelené rodné číslo. Obdobne ako v prípade konateľov spoločností nebudú ani v prípade spoločníkov firiem tieto dodatočne zapisované údaje verejne dostupné. Novinkou bude aj to, že ak bude voči fyzickej osobe vedná exekúcia, nebude môcť založiť eseročku, previesť obchodný podiel v nej či stať sa konateľom.

Väčšiu administratívu prináša pre firmy napríklad

