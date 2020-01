Stovky eur v peňaženke. Tisícom ľudí sa oplatí priznať príjmy

28.01.2020, 10:00 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Mladí ľudia môžu časť daní získať späť vďaka bonusu pri splácaní hypotéky, musia však podať daňové priznanie, inak im prepadne.

Zákon presne predpisuje, za akých podmienok musí fyzická osoba podávať daňové priznanie, najbližšie za rok 2019. Vo všeobecnosti ho musí podať každý, koho zdaniteľné príjmy vlani presiahli 1968,68 eura. Sú však aj takí, ktorým sa tak oplatí urobiť dobrovoľne - aby získali eurá od štátu späť.

Ide napríklad o prípady, kedy bola niekoho hrubá mzda znížená o poistné a príspevky ním platené, nižšia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane (3 937,35 eura), pričom v zamestnaní platil preddavky na daň zo závislej činnosti. Prípadne, ak si u zamestnávateľa neuplatnil nezdaniteľnú časť na seba či na manželku, alebo má nárok na novinku – daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

Štatistiky sú jasné – ide o milióny eur

Za rok 2019 treba daňové priznanie podať do 31. marca v riadnom termíne. Prípadne možno oznámiť odklad, a to o tri mesiace (maximálne do 30. júna 2020), alebo o šesť mesiacov (do 30. septembra 2020), ak mal niekto príjmy zo zahraničia. Všetky preplatky musia byť vrátené najneskôr do 40 dní od termínu na jeho podanie.

Aby niekomu daniari preplatok vrátili, musí byť jeho suma vyššia ako päť eur. Ako to teda štatisticky vychádza za posledné roky? Zhruba 318 mil. eur z podaných daňových priznaní za rok 2018 vrátila finančná správa 430 0000 klientom z radov bežných občanov i firiem. O rok neskôr tomu bolo 294 miliónov eur pre 414 000 klientov. Tento rok tomu nebude inak, pre mnohých ľudí je totiž priznanie daní jednoducho výhodné.

Študenti i penzisti sú vo výhode

Výhodné je podať daňové priznanie za minulý rok napríklad najmä pre študentov i penzistov. Ako objasňuje pre TREND Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy, ak študent vlani mal celkové zdaniteľné príjmy nižšie ako 1 968,68 eura a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie. Vznikne mu preplatok. „Správca dane mu ho vráti na základe žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania,“ dodáva I. Skokanová.

Priznať dane sa oplatí aj dôchodcom. Ak penzista mal vlani príjem zo závislej činnosti a ten neprevýšil 1 968,68 eura, nemusí podať priznanie. Ale môže to byť pre neho výhodné, pokiaľ mu firma zrážala preddavky. Konkrétne mal by podať priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A. „V podanom priznaní mu vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu o vráti,“ konštatuje pre TREND hovorkyňa.

Zdroj: Maňo Štrauch

Aj nezamestnaní a chorí si polepšia

Podať daňové priznanie môže byť výhodné aj pre tých, ktorí boli časť roka nezamestnaní a zvyšné mesiace zamestnaní, pričom im zamestnávateľ zrážal preddavky na daň a nezdaniteľnú sumu si uplatňovali len pol roka.

Môžu podať tlačivo dobrovoľne, ak vlani nezarobili viac ako 1 968,68 eur. Výhoda pre nich? Môžu si daňový základ znížiť o celú nezdaniteľnú sumu 3 803,33 eura a štát im vráti peniaze. Rovnako je vhodné postupovať aj tomu, bol dlhodobejšie chorý a odpracoval v zamestnaní len časť roka.

Nezdaniteľné sumy v rodine treba využiť

Ak niekomu robí ročné zúčtovanie daní zamestnávateľ, ale zamestnanec následne zistí, že si mohol uplatniť aj nárok na nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá je na rodičovskej dovolenke a nezarábala, oplatí sa mu tiež podať daňové priznanie. V ňom si môže túto úľavu správne uplatniť.

Rovnako to platí aj pre toho, kto je na materskej či rodičovskej dovolenke a zrážky z dane mu firma strhávala len časť roka. Pokiaľ podá priznanie, štát mu preddavok vráti. Podať priznanie je výhodné aj pre toho, kto náhodou zabudne v zamestnaní na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, žijúce s ním v spoločnej domácnosti.

Rodina na prechádzke v KošiciachZdroj: TASR

Výhody práce v zahraničí časť roka

Pokiaľ niekto pracoval v zahraničí a zo svojho platu odvádzal daň, môže byť výhodné pre neho popremýšľať o podaní daňového priznania na Slovensku. Závisí to od toho, či je v našej krajine rezidentom, alebo inak povedané daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, a teda má povinnosť vysporiadať svoje celosvetové príjmy práve v tuzemsku.

K preplatku dochádza najmä vtedy, ak niekto v zahraničí neodpracoval celých 12 mesiacov v roku, ale napríklad len pár týždňov či mesiacov počas brigády. Vtedy je malá pravdepodobnosť, že niekto vlani nezarobil viac ako je 1 968,68 eura. Keďže nemálo Slovákov pracuje v zahraničí len časť roka, vznikne im za určitých podmienok nárok na vrátanie daní.

Pobyt v kúpeľoch sa môže oplatiť Aj pobyt v kúpeľoch môže byť výhodnejší. Z daní si možno odpočítať výdavky na kúpeľnú starostlivosť. Presnejšie, hovoríme o sume 50 eur. To je výška nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá platí od januára 2018. Daňová úľava je určená pre zamestnancov, ale aj živnostníkov na služby v kúpeľných zariadeniach, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa. Ide o služby za ubytovanie, stravovanie a procedúry, pričom dĺžka pobytu nie je rozhodujúca. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpele si môžete uplatniť aj na manželku/manžela a deti, najviac do výšky 50 eur za každého z nich.

Novinka: daňový bonus pri splácaní hypotéky

Mladí ľudia môžu časť daní po novom získať od daniarov späť, vďaka bonusu pri splácaní hypotéky, musia však podať daňové priznanie. Ak splnia podmienky, štát im na zníženej dani každý rok vráti 50 % zaplatených úrokov z úveru do 50-tisíc eur, najviac 400 eur. Je to výrazne menej ako pôvodné zvýhodnenie do roku 2017, avšak v dnešných časoch minimálnych úrokových sadzieb ide stále o zaujímavý bonus.

„Ak tak neurobia v daňovom priznaní za rok 2019, o daňovú úľavu prídu. Pretože pri ďalšom daňovom priznaní sa vracia časť zaplatených úrokov len za uplynulý rok. Pozor treba dávať aj na to, že nárok naň zanikne, ak by si svoju hypotéku refinancovali do inej banky,“ radí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Bonus maximálne 400 eur sa týka mladých ľudí, ktorí mali v momente podania žiadosti o hypotéku najviac 35 rokov a ich vtedajší príjem nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy za predchádzajúci rok. „Pri hypotéke získanej v roku 2019 na splnenie podmienky stačilo nepresiahnuť v roku 2018 priemerný mesačný zárobok 1 317 eur v hrubom alebo 2 634 eur pri dvojici,“ objasňuje finančný analytik pre TREND.

Rodinné domy – Malá rodinná usadlosť (Budmerice)Zdroj: Katarína Príkopská

Dobrou správou je, že výška príjmu sa preveruje len raz, a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere. Ak podmienku príjmu žiadatelia splnia raz, ďalších päť rokov sa považuje za automaticky splnenú a nikto ju už neskúma. „Keďže príjem ľudí v posledných rokov rýchlo stúpa – posledné tri roky tempom cez 5 percent a vlani 6,4 percenta – je to pre mladých ľudí dobrá správa,“ skonštatoval M. Búlik.

K uplatneniu daňového bonusu potrebujú mladí ľudia potvrdenie banky o zaplatených úrokoch. Nedostanú ho teda automaticky. V niektorých bankách sa nachádza automaticky v internetbankingu, inde oň však treba žiadať a banka má až 30 kalendárnych dní na jeho bezplatné vystavenie. Ak je človek zamestnaný a ročné zúčtovanie mu robí zamestnávateľ, mal by od zamestnanca dostať všetky doklady do 15. februára. Preto je najvyšší čas požiadať o potvrdenie.

Daňová úľava pri sporení v 3. pilieri

Pri sporení v 3. pilieri si možno odpočítať zo základu dane maximálne 180 eur a ušetriť tak 34,2 eur. Nárok na plnú daňovú úľavu vzniká, ak si človek sporí aspoň 15 eur mesačne. K daňovej úľave posielajú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) potvrdenie o prijatých platbách k uplatneniu daňovej úľavy.

Ak potvrdenie neprišlo, môže byť problém v starej zmluve uzatvorenej do 31. decembra 2013 s dávkovým plánom. Pre získanie nároku je podmienkou uzavrieť dodatok k zmluve. „Dodatkom však majitelia staršej zmluvy strácajú nárok čerpať financie z 3. piliera oveľa skôr ako až po dosiahnutí dôchodkového veku. Treba si preveriť, či je takýto dodatok skutočne výhodný,“ radí M. Búlik.

Daňová úľava pri treťom pilieri nie je práve motivačná a v porovnaní s príspevkom zamestnávateľa je podľa slov finančného poradcu viac-menej zanedbateľná. Mnohí ľudia si ju preto zabúdajú uplatniť. Druhou príčinou je fakt, že mesačné príspevku veľkej časti sporiteľov sa stále hýbu na hranici 10 eur.

„Sporitelia zvyčajne svoj vklad nevalorizujú a uspokoja sa s tým, že zmluva beží s pôvodným nastavením aj príspevkom zamestnávateľa. Tým pádom na daňovú úľavu nemajú nárok,“ uzatvára M. Búlik.