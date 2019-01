Transferové oceňovanie bude o čosi jednoduchšie

22.01.2019, 06:30 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu, ktoré musia robiť firmy a podnikatelia, bude v tomto roku pre menších jednoduchšia. Pribudne formulár. Zmeny súvisia s vydaním usmernenia, ktoré vydalo ministerstvo financií v závere minulého roka.

O čo tu ide

V transferovej dokumentácii musia firmy a podnikatelia zaznamenať, ako tvoria vo svojom biznise ceny v kontrolovaných transakciách. Táto dokumentácia má zabrániť daňovým únikom. Súčasne je pre podnikateľa dokladom, aby vedel daňovej kontrole odôvodniť, ako stanovil ceny v obchode so „závislou osobou“, teda s osobou, s ktorou je v biznise prepojený.

Tou môže byť napríklad manželka majiteľa eseročky. Manžel požiada manželku (živnostníčku), aby mu vyrobila napríklad dvetisíc kusov reklamných plagátov po dve eurá za kus. Manžel si potom zníži základ dane 20-tisíc eur o 4-tisíc eur a zaplatí nižšiu daň.

Daňová kontrola však zistí, že priemerná trhová cena za takéto plagáty je len jedno euro za kus. Výsledok? Manželia si musia nielen zvýšiť základ dane o rozdiel dvetisíc eur, ale pravdepodobne aj dostanú pokutu od daňového úradu.

V čom je problém

Bežné malé a stredné firmy zaťažuje už len to, že nejakú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu vôbec musia riešiť. Ako nezmyselné vnímajú, že ju musia robiť pre tuzemské transakcie.

„Napríklad podnikateľ vlastní dve firmy. Na jednu z nich nakupuje služby od mobilného operátora či kancelárske potreby. Tovary a služby nakupuje vždy len jedna z jeho firiem, a to aj pre druhú firmu. Dôvodom je, že ak to kúpi aj pre druhú firmu, dostane od dodávateľov zľavu, ktorú by inak nedostal, ak by jeho firmy nakupovali každá zvlášť. Tým, že prefakturuje časť nákladov do druhej firmy, musí viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu a obhajovať pred daniarmi cenu, za ktorú fakturoval,“ vysvetľuje Marcela Bošková, daňová poradkyňa a konateľka spoločnosti A&T solutions.

Čo sa mení a čo nie

Základný princíp nezávislého vzťahu platí naďalej. Prepojené spoločnosti teda musia

