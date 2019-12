Umenie má zmysel, len keď je medzi ľuďmi

Nová edícia platobných kariet Tatra banky je inšpirovaná dielami dvanástich slovenských umelcov a umelkýň

Ak sú jediným hmatateľným produktom banky platobné karty, ako by mali vyzerať, aby klientom sprostredkovali nezabudnuteľný zážitok?

Po 17 rokoch mení tretia najväčšia banka na Slovensku dizajn svojich kreditných a debetných kariet. Na pomoc k tomuto významnému kroku si prizvala dvanásť domácich umelcov a umelkýň, ktorých diela na najbližšie roky ozdobia sériu jej platobných kariet. „Umenie je novodobé náboženstvo. Pocitovo aj racionálne dokáže meniť ľudí a veci,“ myslí si uznávaná fotografka a pedagogička Milota Havránková, ktorej fotka z cyklu Mýtus ozdobí zlatú súkromnú kreditnú kartu Visa. Milota Havránková, fotografia z cyklu MýtusZdroj: Tatra banka „Neoddeliteľnou súčasťou sveta tak, ako ho vidíme my v Tatra banke, je umenie. Preto chceme, aby bolo medzi ľuďmi, aby sme ho mali na očiach a mohli sa ho dotýkať,“ hovorí generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday, podľa ktorého si treba karty užiť, kým sa dá, lebo biometria a mobily už čoskoro zmenia spôsob, ako budeme platiť. Michal Liday, generálny riaditeľ Tatra bankyZdroj: Tatra banka Originálnosť a autentickosť Nové platobné karty sú inšpirované dielami výtvarníkov, módnych návrhárov, maliarov či fotografov, ktorí boli v minulosti nominovaní na Cenu Nadácie Tatra banky za umenie alebo toto ocenenie získali.

Ako sa na slávnostnom predstavení kariet vyjadrila riaditeľka odboru komunikácie a stratégie značiek Tatra banky a Raiffeisen banky Milada Halová, výber umelcov a diel bol veľmi náročný, kritériá výberu boli len dve: diela museli byť rôzne a krásne. Vo svete oceňovaná fotografka Mária Švarbová ponúkla na kartu fotku, ktorá vznikla na plavárni v Zlatých Moravciach a pripomína socialistickú spartakiádu. Autorka sa vo svojej tvorbe intenzívne zaoberá témou originálnosti v umení aj živote. Na fotke je okrem štrnástich plavkýň nápis Zákaz skákania. V umení by však Mária Švarbová nezakázala nič, to má byť podľa nej slobodné. Umelcom radí, aby nekopírovali, boli originálni a autentickí. Mária Švarbová, fotografia z cyklu Swimming poolZdroj: Tatra banka Šille, Havránková aj Cipár Erik Šille je výtvarník, ktorý intenzívne vníma svet okolo seba. Jeho dielo reflektuje dobu, v ktorej žijeme. „Ak si umelec zatvára oči pred svetom, žije len sám pre seba,“ hovorí.

Maľba zo série Spiaca voda v sebe nesie silný ekologický rozmer. Erik Šille rád provokuje. Aj preto používa dekoratívnu maľbu, ktorú niekto môže považovať za amaterizmus. Do projektu sa zapojila aj fenomenálna Milota Havránková. Jej fotografia vznikla v roku 1975, ktorý OSN vyhlásila za Rok žien. Komunisti od nej chceli fotky robotníčok, ona im dala poetické diela, ktoré zobrazujú vnímanie ženy slovenskými spisovateľmi.

Umeniu boli venované aj špeciálne edície, ktoré banka vydávala v limitovanom rozsahu a čase. Nový dizajn kariet nie sú limitovanou edíciou, od Nového roka sa stanú stabilnou súčasťou peňaženiek jej klientov. Kreditné karty začne Tatra banka vydávať od januára budúceho roku, debetné od apríla.

