V stredu je vždy voľno. Ako práci pomôže pauza uprostred týždňa

03.05.2019, 14:16 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Vykonávať 100 percent práce za 80 percent času. Austrálska agentúra Versa, ktorá sa venuje digitálnemu marketingu, od júla minulého roka spustila štvordňový pracovný týždeň. Zamestnanci dostávajú plat, ako keby pracovali päť dní v týždni. Tržby spoločnosti narástli takmer o polovicu, jej zisky sa takmer strojnásobili. Firemná politika spraviť v stredu, teda uprostred pracovného týždňa voľno sa ukázala byť úspešná.

Nestačí však len vyhlásiť v stredu voľno a dúfať, že produktivita zostane rovnaká alebo stúpne. Zamestnanci agentúry reorganizovali svoje pracovné modely tak, aby boli vzhľadom na novú nastolenú politiku efektívnejší.

Ak chceli, aby im voľné stredy zostali a zároveň sa vyhli stresu a strachu zo zmeškaných termínov, museli sa jednoducho na celý týždeň dôkladnejšie pripraviť, vysvetľuje pre BBC zakladateľka a generálna riaditeľka firmy Kath Blackham. Nie všetky úspechy však automaticky pripisuje časovému harmonogramu, treba mať hlavne dobrý tím, ktorý robí ešte lepšiu prácu, zdôrazňuje.

Na stredu nemajú zamestnanci naplánované žiadne stretnutia ani porady. Ak však klient príde s naliehavou žiadosťou, zamestnanci zdvíhajú mobily. Každé dva týždne spoločnosť analyzuje, čo v rámci štvordňového pracovného týždňa funguje, nefunguje, alebo čo treba ešte vylepšiť.

Prečo stredy?

Austrálska agentúra je dôkazom, že aj v segmente služieb, ktorý je skôr známy časovou náročnosťou kladenou na ľudí a pravidelnými nadčasmi, môže tento koncept fungovať. Prestávky uprostred týždňa umožňujú zamestnancom, aby svoj čas venovali sebe, domácnosti či rodine. K. Blackham podotýka, že v súvislosti s novou politikou klesol počet vybraných „sick days“ a stúpla spokojnosť zamestnancov.

Rozhodnutie vybrať práve stredu nebolo náhodné. Ak by mali zamestnanci možnosť vybrať si konkrétny voľný deň, je pravdepodobné, že by si vybrali skôr pondelok alebo piatok, aby si zabezpečili predĺžený víkend. Na tom by nebolo nič zlé, len by to nemuselo byť až také efektívne, poukazuje novozélandský profesor, venujúci sa manažmentu ľudských zdrojov, Jarrod Haar.

Vďaka voľnej strede vytvorila agentúra dva

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť