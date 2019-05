Vláda chce ešte viac daňovo zvýhodniť výskum. Podľa expertov to príliš nepomôže

01.05.2019, 06:45 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Vláda chce podporiť inovatívne firmy a pritiahnuť výskum a vývoj. Plánuje to urobiť prostredníctvom vyššieho odpočtu výdavkov v daňovom priznaní.

Zdroj: Flickr / U.S. Army RDECOM

Návrh je súčasťou vo vláde schváleného návrhu na podporu automobilového priemyslu. Do pripomienkového konania sa tiež dostala novela zákona o dani z príjmov, ktorá už počíta s týmto daňovým zvýhodnením.

Firmy, ktoré investujú peniaze do projektu výskumu a vývoja, by si mohli od januára budúceho roka podľa návrhu novely uplatniť odpočet daňovej straty vo výške 200 percent namiesto súčasných 100 percent. Výška odpočtu z medziročného prírastku výdavkov na výskum a vývoj by sa nemala meniť.

Odpočet vláda zaviedla od roku 2015. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau si v roku 2015 takzvaný superodpočet uplatnilo len 83 subjektov dovedna za 9,2 milióna eur. V roku 2016 to bolo 112 firiem za 16,4 milióna eur, pričom 51 z nich si uplatnilo odpočet druhýkrát. Vláda pritom počítala s objemom až 24 miliónov eur ročne.

Firmy kritizovali, že opatrenie je administratívne náročné. Spoločnosti musia na webe finančnej správy zverejňovať ciele projektov. Nepáči sa im, že majú odkrývať aj citlivé informácie, ktoré môže využiť ich konkurencia. Systém je nevýhodný najmä pre menšie rastúce firmy z oblasti nových technológií a startupy, hoci práve pre ne by mal byť zaujímavý.

Ak by superodpočet mal motivovať firmy na podnikový výskum a vývoj, mali by sa už štyri roky hromadiť superodpočty najmä v priemyselných odvetviach Slovenska. Trend je však taký, že zastúpenie subjektov všetkých odborov priemyselnej výroby je menej ako polovičné. Rastie počet firiem z oblasti počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb.

Číslo nič nezmení

V roku 2018 priniesla

