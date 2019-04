Zbytočný tlak: Ľudia potrebujú na dobrú prácu čas, efektívni sú len 3 hodiny denne

22.04.2019, 05:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

„Zvyšovanie výkonnosti“ je obľúbený a často skloňovaný korporátny termín. Vedenia firiem radi organizujú workshopy a školenia v snahe získať z pracovníkov tabuľkové maximum. K dispozícii existuje množstvo nástrojov na zvyšovanie produktivity ako kedykoľvek predtým. Z honby za efektivitou sa však stáva obsesia. Či je naozaj prospešná a nevedie skôr k ubíjaniu potenciálu zamestnancov, je otázne.

Produktivita sa v ostatnom desaťročí nevzmáha. Podľa Štatistického úradu Ministerstva práce Spojených štátov amerických je aktuálny nárast 1,4 percenta ročne, teda najnepatrnejší za ostatných 30 rokov a druhý najnižší od polovice minulého storočia.

Ľudia však ani nie sú so súčasným pracovným tempom a atmosférou veľmi stotožnení. Prieskum spoločnosti Dropbox ukázal , že 61 percent zamestnancov v nevýrobných segmentoch pociťuje potrebu spomaliť, aby mohli dospieť k plnohodnotným výsledkom svojej činnosti.

Viac kódu, rýchlejšie preklady

Problém môže spočívať v historickom odkaze. Tradičné fabrické odvetvia sa stále opierajú o exaktné ukazovatele a oficiálne štatistiky. Pri vyhodnocovaní sú platnou konštantou už od priemyselnej revolúcie spred vyše 200 rokov, keď sa ešte bežne pracovalo 16 hodín denne.

„Je lákavé aplikovať odveké princípy na modernú éru. V mnohých sektoroch to aj obstojí,“ podotýka Jitka Součková z personálnej agentúry Grafton Recruitment.

V oblastiach založených na duševnej práci však kalkulačkám tmavnú displeje, dodáva. Ak programátor napíše viac riadkov kódu za hodinu, je diskutabilné, či si uchová rovnakú kvalitu alebo to nebodaj povedie k vyššej kvalite. Rovnaký efekt môže nastať v prípadoch, ak sa pokúsime prekladateľov kníh tlačiť do väčšieho množstva preložených normostrán či kreatívcov do

