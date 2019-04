Zmena sídla eseročky a jej anglická matka

29.04.2019, 04:55 | JUDr. Patrik Benčík, advokát

Slovenská eseročka má ako spoločníka anglickú spoločnosť s ručením obmedzeným sídliacu v Londýne, ktorá má konateľa s panamským pasom. Slovenská s.r.o. má štandardne slovenského konateľa a je to softvérová firma. Presťahovala sa do biznis centra a potrebuje zaregistrovať zmenu sídla spoločnosti v obchodnom registri. Musí kvôli zmene sídla zmeniť zakladateľskú listinu spoločnosti? Spoločnosť má v zakladateľskej listine klauzulu, podľa ktorej sa rezervný fond dopĺňa každoročne o 5 % z čistého zisku, pričom sa má kumulovať dovtedy, kým výška rezervného fondu nedosiahne limit 10 % základného imania. Je možné zmeniť zakladateľskú listinu a dohodnúť na valnom zhromaždení benevolentnejšiu právnu úpravu? Napríklad aby sa rezervný fond dopĺňal do limitu 5 % základného imania spoločnosti. Spoločnosť má v obchodnom registri zapísané základné imanie v okrúhlej výške 100 000 €.