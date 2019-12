Turizmus vo Vysokých Tatrách tento rok napredoval aj vďaka rekreačným poukazom, s prehľadom

27.12.2019, 00:05

V roku 2019 mali zamestnanci na Slovensku podľa vopred stanovených podmienok možnosť využiť príspevok na rekreáciu v slovenských zariadeniach. Aj vďaka tomuto príspevku sa hotelierstvu tento rok darilo viac, ako po iné roky.

Špeciálnu pozornosť dostali naše najvyššie veľhory. Za prvý polrok (k 30.06.2019) zaznamenala OOCR RVT dvojciferný nárast ubytovaných návštevníkov. Nárast záujmu slovenských hostí predstavoval až 9,24 % a zahraničných 8,59 %. V letných mesiacoch bol dosiahnutý 8 % nárast turistov zo Slovenska. Počet ubytovacích zariadení vzrástol o viac ako 40 %. Aj napriek tomu sa ubytovatelia tešili z vydarenej sezóny a dobrého roka. V takejto vysokej konkurencii si BELLEVUE**** udržal svoje miesto. Aké je tajomstvo úspechu v hotelierstve? „ Na nárast konkurencie sme sa snažili pružne zareagovať a vyvážiť ho kvalitou poskytovaných služieb. V súčasnosti našim hosťom ponúkame viac ako polovicu zmodernizovaných izieb, úplne nové a zväčšené wellness centrum. Novinky sa nájdu aj pre firemnú klientelu. Do nášho portfólia sme pridali nový salónik. Na Vianoce našich hostí čaká úplne nový bowling bar a ďalšia ponuka aktivít v našom hoteli ako fitness či squash samozrejme zostáva. So zmenami v BELLEVUE**** zďaleka nekončíme. Začiatkom roka zmodernizujeme náš bazén, ktorý je jeden z najväčších v celých Vysokých Tatrách, k nemu pribudne aj novinka v podobe bazénovej časti pre deti. Aby sa naši hostia cítili komforte, počas roka 2020 plánujeme rozšíriť naše portfólio služieb aj pre tých najmenších. Chystáme pre nich prekvapenie, ktoré určite poteší každého z nich a samozrejme aj rodičov. Plány sú odvážne a rozhodne je na čo sa tešiť!“ uviedol riaditeľ Grand Hotela BELLEVUE**** v Hornom Smokovci , Ing. Miroslav Warhol. Pri rozhovore nám zdôraznil, že práve komplexnosť poskytovaných služieb a kvalita sú pre neho prioritou, ktorou vedie celý hotel . Slovenská klientela si zvykla na vysoký štandard, a práve služby sú častým dôvodom pri rozhodovaní pre pobyt bez ohľadu na to, či je pobyt podporovaný príspevkom na rekreáciu alebo nie. Kvalitná gastronómia, moderné priestory, špičkový wellness, to je niečo, čo poteší s prehľadom každého hosťa. Okrem toho jedny z najväčších konferenčných priestorov na Slovensku s komplexným zabezpečením a profi tímom.

Zdroj: GRAND HOTEL BELLEVUE