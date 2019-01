Ako muránske buchty vstali z mŕtvych a farboslepý sa stal expertom na farby

05.01.2019, 17:00 | Veronika Rajničová | TASR

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Rok 2018 sme úspešne prežili a tak sa môžeme s chuťou vrhnúť do toho nového s odhodlaním, očakávaním a pre niektorých aj s predsavzatiami niečo v živote zmeniť.

Články o cvičení sa na začiatku januára pravidelne rozmnožia z fitness webov do všetkých médií, majonézový šalát v chladničke nahradí ten zelený a v posilňovniach sa zas dýcha o čosi ťažšie.

Zmena životného štýlu na aktívnejší a zdravší patrí k obľúbeným bodom v novoročných zoznamoch a to je naozaj fajn, aspoň raz ročne to skúsiť je stále lepšie ako neodhodlať sa na to vôbec. A keď túžite vytrvať, mám tu pre vás tip na youtuberku, ktorá vás nabudí viac ako Chris Powell, ktorého sú ľudia prejedení viac ako toho šalátu.

Michelle Khare pôvodne vystupovala vo videách pre Buzzfeed, no rozhodla sa osamostatniť a vytvorila si vlastný kanál. Na ňom okrem iného publikuje tréningy podľa superhrdinov, fitness výzvy a po novom sa vrhla na sériu premien pre svojich najbližších.

Do videí si pozýva trénerov a nutričných poradcov, ukazuje pot aj slzy. Nečakajte žiadnu nastajlovanú instamodelku. Michelle vystupuje ako obyčajné dievča s vášňou pre cvičenie.

Výlet na Mesiac

Sonda Čchang-e 4 pristála vo štvrtok na odvrátenej strane Mesiaca a Čína sa tak stala vôbec prvou krajinou, ktorej sa to podarilo. Sonda cez satelit poslala naspäť na Zem prvý signál a fotografiu, na ktorej toho síce nie je veľa nevidieť, no aj tak je prelomová, keďže išlo dosiaľ o nepreskúmanú oblasť. Aspoň sme sa presvedčili, že ani tu nežijú marťania, ktorí by plánovali útok na našu planétu.

Čínska sonda Čchang-e 4 pristála na odvrátenej strane Mesiaca.Zdroj: Facebook / China Daily

Misia je súčasťou čínskeho ambiciózneho vesmírneho programu, ktorý má trvať niekoľko budúcich desaťročí. Peking vlieva miliardy do svojho vesmírneho programu riadeného armádou. Dúfa, že do roku 2022 bude mať aj vlastnú vesmírnu stanicu s posádkou a nakoniec bude na Mesiac posielať ľudí.

Sondu Čchang-e 4 teraz čaká „makačka,“ bude vykonávať šesť čínskych experimentov a štyri zahraničné. A my zatiaľ môžeme snívať o tom, že vesmírna turistika je už za rohom.

Buchtový comeback

Keď regionálne tradície umierajú bez povšimnutia, je to na zaplakanie. Dedinu Muráň napríklad preslávili chutné buchty z kysnutého cesta. Keď ich výrobu súkromný investor zastavil, obec sa s tým odmietla zmieriť.

„Muránske buchty mali naozaj dobré meno, poznali ich skoro na celom Slovensku. Hľadali sme preto vhodný objekt, kde by sme ich opäť piekli. Nakoniec sa nám naskytla možnosť, kúpili sme nehnuteľnosť v centre obce, vzali sme si úver 80-tisíc eur a celé sme to prerobili,“ hovorí starosta Roman Goldschmidt.

Príprava muránskych buchiet.Zdroj: TASR

Začali s dvoma ženami, ktoré mali skúsenosti s pečením. Počas prvých mesiacov predali v priemere okolo 600 buchiet denne. Potom číslo stúplo na 800, 900 a v letných mesiacoch sa dostali aj na tisícku. Rekord zaznamenali počas Ródea Muráň, keď sa denne napieklo 1800 buchiet.

V súčasnosti pracuje pre podnik šesť ľudí, čísla stúpajú a buchty sú, zdá sa, z najhoršieho von. Mohlo však byť aj lepšie.

„Náš projekt bol schválený akčnou radou, kde sme mali prisľúbených 23-tisíc eur. Žiaľ, nakoniec sme nedostali ani cent, a tak sme všetko museli vybudovať z obecných prostriedkov. Boli sme z toho smutní, počítali sme, že nám tie peniaze prídu, pretože produkt sa vyrába a ľudia sú zamestnaní,“ podotkol starosta.

Keď farboslepý mieša farby

Môže byť farboslepý ex-väzeň bez vzdelania expertom na miešanie farieb? Čoby nie! The Guardian uverejnil tento týždeň príbeh Ruksara Ajmala, muža, ktorého životné okolnosti neboli vždy priaznivé, no jeho príbeh je o to inšpirujúcejší.

Po tom, čo odišiel zo školy, sa vyučil na mechanika, no nedokázal si zarobiť na živobytie. Ilegálne aktivity ho však dostali za mreže. Ako 23-ročný vyšiel z väznice a začal si hľadať prácu, no dočkal sa len odmietnutí. Šancu pomáhať ako dobrovoľník mu dala až firma, ktorá sa venuje recyklovaniu a miešaniu farieb.

Od toho momentu sa začal písať celkom iný príbeh. Ruksar prišiel na drobný zádrhel a síce to, že bol farboslepý (zistil do až po nástupe). Občas ho farby mätú a musí sa poradiť. Aj tak je však skutočným majstrom.

Žltá ostatné rozjasňuje, červená rozptyľuje, fialová dodáva hĺbku. Nie je modrá ako modrá, ani zelená ako zelená, rozpráva nadšenec. Za mixovaním tých správnych odtieňov je totiž celá veda, oveľa zložitejšia, ako sme si pri maľovaní na paletu na výtvarke predstavovali.

Škandál, ktorý sa nekonal

Najmladšia kongresmanka v americkej histórii je od svojho zvolenia tŕňom v oku republikánov. Najnovšie ju malo diskreditovať video, na ktorom Alexandria Ocasio-Cortez, počkajte si, tancuje.

Nie, nie je nahá. Nie, netancuje nikomu nad rozkrokom. Aj napriek tomu sa jej za video ušla spŕška nadávok do nemravnej niktošky. Mladá žena však nevyhrala voľby náhodou a fanúšikovia napokon tých pár kritikov prevalcovali.

Russell Crowe ju nazval fantastickou, George Takei si od nej vypýtal tanečné hodiny. Komik Patton Oswalt sarkasticky poznamenal, že kongresmanku desať rokov staré video o tom, ako si jednoducho užíva život, určite definitívne odrovná.

Každopádne sa žiaden škandál nekonal a Spojené štáty môžu riešiť skutočné problémy. A republikáni sa cez video tancujúcej školáčky môžu povzniesť, ako sa povzniesli nad lascívne fotky prvej dámy.

Normálna Šuvadová

Moderátorka Sylvia Šuvadová si za uplynulé roky zaslúžila viac pozornosti, ako mala. Dala sa na ezoteriku a miesto rozvíjania mediálnej kariéry začala skúmať energetické polia a volať ľudí svetielkami. Jej videá pripomínali bizár najhrubšieho zrna a hojne živili internet a Facebook, ktorý exotom jednoducho praje.

Tento týždeň ezoterický zjav šokol svojich fanúšikov vyjadrením, že so špiritizmom končí a ide sa venovať praktickým životným problémom. Pre Nový čas vyhlásila, že je už skutočne celkom normálna žena. Svetielka budú musieť zhasnúť.

Drahý hologram, vezmeš si ma?

Túto správu ťažko zaradiť, keďže ide o bizár, tak trochu smutný, tak trochu vtipný, tak trochu desivý, ale podľa hlavného aktéra má pozitívny „mesidž.“

Sympatický Japonec Akihiko Kondo vstúpil do stavu manželského a je šťastný ako blcha. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby jeho vyvolená nebola len hologramom anime postavičky a kyber celebrity Hatsune Miku. Pláva mu doma v nádobe, komunikuje s ním a ako ideálna manželka nikdy neodvráva.

Japonec si život so skutočnou ženou nevie predstaviť. Po tvrdej šikane sa uzavrel do seba a dlhé roky nevidel zmysel života, kým na internete nezočil Hatsune Miku. Verí, že to, čo k nej cíti, je skutočná láska.

A teraz nastáva celý rad otázok. Je lepšie, keď je Akihiko Kondo šťastný ako manžel hologramu, alebo by sa mu to malo zakázať, lebo je to skrátka nenormálne? A je to skutočne nenormálne, alebo je to niečo, čo sa raz môže stať bežnou súčasťou spoločnosti?

CNN pripomína, že už dnes ľudia cítia emócie ku umelej inteligencii. Hádajú sa s Alexou, hovoria jej prosím a ďakujem. Viacerí sa aj ju požiadali o ruku. Tak, čo s tým?