Ako prežiť Vianoce podľa ekonóma a Arnold hovorí, ako sa udržať v kondičke

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Britský ekonóm Tim Harford v denníku The Financial Times napísal pár základných predpokladov, ako stráviť vianočné sviatky pokojnejšie. Prekvapivé nie sú odporúčania, aby sme si držali náklady pri kupovaní darčekov na uzde a nepodľahli lákavému marketingu.

Nákupné centrá a vianočné trhy sú prepchaté gýčmi, zvukmi a vôňou Vianoc. Ak sa vám to páči, super. Vychutnajte si túto atmosféru, ale zvážte, či ligotajúce blbosti potrebujete vešať aj po dome. To isté sa dá povedať aj o darčekoch. Samozrejme, kupujeme ich pre potešenie blízkych, ale nepreháňajme to.

Vianočné sviatky sú obrími orgiami plytvania, pri ktorých sú premrhané desiatky miliárd eur. Autor sa odvoláva na štúdiu ekonóma Joela Waldfogela. Ten spočítal, že desatina až tretina peňazí minutých za darčeky je vyhodená z okna, pretože by si ich obdarovaný v živote sám nekúpil, prípadne by neakceptoval tak vysokú cenu. Peniaze nemíňame len zlým výberom darčekov, ale stratu predstavuje aj čas, ktorý strávime ich výberom a kúpou.

Druhou radou od T. Harforda je udržiavať cez sviatky každoročné rituály: návšteva kostola, spievanie vianočných kolied a navštevovanie rodiny či priateľov. Štúdie dokázali, že tradície u kresťanov aj ateistov zvyšujú spokojnosť počas sviatkov. „Nájdite si čas na to, aby ste premýšľali nad tým, čo pre vás má hodnotu. Rozprávajte sa so svojou rodinou a pracujte na tom,“ píše britský ekonóm.

Po tretie: muži, pomáhajte svojej priateľke alebo manželke. Ženy majú všeobecne počas Vianoc viac práce a rodine zabezpečujú a balia darčeky. Na ich hlave je často aj upratovanie a pečenie. Stačí na pol hodinu odbehnúť od televízora a uľahčíte život svojej polovičke. Nad tým, že počas Vianoc ženy čaká po práci druhá šichta, sa zamýšľa tento článok. Po štvrté: buďte vďační a napíšte si ďakovné listy, pošlite rodine pohľadnice.

A rada na záver. Nenechajte sa odradiť rečami ekonómov. Len to jednoducho nepreháňajte. Ako v roku 2002 zistili ekonómovia Tim Kasser a Kennon M. Sheldon, ľudia, ktorí kladú počas Vianoc veľký dôraz na nakupovanie a prijímanie darčekov, sú nakoniec menej šťastní a viac vystresovaní ako tí, ktorí sa skôr sústredia na to podstatné: aby sviatočné dni trávili v rodinnom kruhu.

Živý versus umelý stromček

