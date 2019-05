Ako sa Malacky vysporiadali s bilbordmi a prečo je seriál Priatelia tak skvelý

05.05.2019, 16:30 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Starosta Malaciek Juraj Říha dlhodobo bojuje proti bilbordom na území mesta. Mesto na Záhorí sa vlani stalo jedným z prvých na Slovensku, ktoré má v územnom pláne úplný zákaz nových reklamných stavieb a cieľom starostu (aj napriek výpadku v mestskom rozpočte) je úplne odstránenie bilbordov z mesta.

Diskusie s bilbordovými firmami nie sú ale vždy jednoduché, a keďže nereagujú na výzvy mesta, starosta sa rozhodol pre svojský spôsob riešenia – mesto vysadilo pred bilbordy stromy. „Billboardová spoločnosť nereaguje na naše výzvy, hrá sa na mŕtveho chrobáka. A teda v poriadku, nech je nová stromová alej čo najskôr košatá a príjemne zelená,“ napísal na sociálnu sieť Facebook.

Obdobných krokov už mesto použilo viackrát. „Jedným z najviac účinných spôsobov bolo oplotenie bilbordu v centre mesta, kedy sa okamžite spoločnosť spamätala. Postupujeme systematicky krok po kroku a za päť rokov nebol v Malackách postavený nový bilbord. Stojí to síce veľa námahy, čo sa obyvatelia ani nedozvedia, ale sme už v poslednej tretine riešenia reklamných stavieb,“ povedal starosta.

Seriál Priatelia znižujú stres

Vedeli ste, že zajtra (v pondelok 6. mája) to bude presne 15 rokov odkedy sa na americkej televízii NBC odvysielala posledná epizóda populárneho seriálu Priatelia? Finále sledovalo len v Spojených štátoch vyše 50 miliónov divákov. Za desať sezón sa stal seriál o šiestich priateľoch žijúcich v New Yorku fenoménom - získal sedem cien Emmy, Zlatý glóbus, viac než 50 ďalších ocenení a 150 nominácií. Prečo nás tento seriál baví aj po rokoch?

Zrejme sa zhodneme, že seriál pomáha znižovať pocity úzkosti a zlepšuje náladu. To potvrdzujú početné články na internetových fórach, kde sa fanúšikovia zverujú s pozitívnym vedľajším benefitom seriálu.

Psychológ Marc Hekster pre britský portál Metro povedal, že tento seriál ľudí upokojuje tým, že vždy končí pozitívne. Sledujeme partiu priateľov, ktorá v každej epizóde rieši komplexný problém, na ktorý sa potom zamerá hlavná pozornosť. Každá takáto nástraha v ich živote sa potom mnohokrát až idylicky vyrieši vďaka medziľudským vzťahom v rámci skupiny. Seriál pritom riešil vážne problémy – homosexualita, náhradné rodičovstvo, transsexualita, neplodnosť, rozvody či rôzne fóbie. Nejde o témy, ktoré idú na hranu života, ale skutočný život, ktorý je zobrazený hravou a zábavnou formou.

Monetov dom je na prenájom

Slávny francúzsky impresionistický maliar Claude Monet strávil v normandskej dedine Giverny značnú časť svojho života a je tu tiež pochovaný. Koncom 19. storočia si tu najprv prenajal a neskôr kúpil takzvaný Modrý dom so záhradou, na ktorej pestoval zeleninu. Teraz je dvojposchodový dom na prenájom za 300 eur na noc cez službu Airbnb.

Modrý dom je jeden z dvoch objektov so záhradami, ktoré slávny impresionistický maliar vlastnil. V objekte, ktorý je na Airbnb na prenájom, údajne ubytovával hostí vrátane maliarov z Francúzska i zahraničia.

Sám maliar a jeho rodina žili v susednej usadlosti, kde je teraz múzeum. Návštevníci sa môžu prechádzať aj po priľahlých záhradách, ktoré impresionistu inšpirovali pri jeho tvorbe. V Monetových záhradách nechýba slávne jazierko s leknami.

Óda na prácu z domu

Vyhnete sa rannej špičke cestou do práce, jedlo si nemusíte zohrievať vo firemnej mikrovlnke, neriešite blbé otázky kolegov a nemrznete pri teplote 18 stupňov Celzia, ktorú niekto nastavil v open office. Reportérka Kathryn Kvas z magazínu The New Yorker v krátkom, ale o to trefnejšom článku opisuje, prečo jej práca z pohodlia domova tak vyhovuje.

„Pracujem dnes z práce, takže môžem reagovať trošku pomaly, pretože som musela stráviť 40 minút v metre s aspoň jednou osobou, ktorá na mňa kýchala. Vedeli ste, že keď pracujem z domu, nie sú tam žiadni cudzinci, ktorí na mňa kýchajú?“ pýta sa ironicky. Nemusí sa v kuchynke zhovárať o blbostiach s kolegyňou ale namiesto toho si radšej počas pracovnej doby pustí obľúbený seriál, ak si chce oddýchnuť. „Nemusí sa to zdať produktívne, ale je to o niečo produktívnejšie než hovoriť 20 minút o počasí s (kolegyňou) Shelley,“ píše.

Miliardár pomáha bezdomovcom

Miliardár Marc Benioff sa rozhodol zachraňovať bezdomovcov. Zakladateľ technologickej spoločnosti Salesforce, ktorého majetok sa aktuálne odhaduje na 6,7 miliardy dolárov, spoločne so svojou manželkou Lynn venuje Kalifornskej univerzite v San Franciscu 30 miliónov dolárov na výskum príčin bezdomovectva a hľadanie efektívnych spôsobov, ako tento fenomén „vyliečiť“. „Iniciatíva bude poskytovať najnovší výskum, dáta a dôkazy ako riešiť krízu bezdomovstva,“ povedal miliardár.

Výskum je ešte len na začiatku, ale vedci sú zrejme na dobrej ceste, pretože už teraz profesorka medicíny na Kalifornskej univerzite Margot Kushelová konštatovala, že „nie je lepší liek pre bezdomovcov než bývanie“.„Veľa vieme o tom, ako skoncovať s bezdomovectvom, ale tieto vedomosti sa nie vždy dostanú k politikom alebo nie sú správne zacielené,“ povedala.

Len v San Franciscu žije 7 500 bezodmovcov. Dôvodom sú vysoké ceny nehnuteľností, ktoré si bežní smrteľníci nemôžu dovoliť. Už vlani sa miliardár prihlásil ku kontroverzného návrhu Proposition C, ktorý počíta s extra zdanením najbohatších firiem v Silicon Valley. Získané prostriedky by podľa autorov návrhu mali byť použité na pomoc bezdomovcom a mentálne postihnutým ľuďom. Podľa aktivistov, ktorí nazbierali dostatok podpisov pre posúdenie návrhu, by sa takto mohlo ročne vybrať okolo 300 miliónov dolárov.

Ako riešiť bezdomovcov

U bezdomovcov ešte ostaneme. Minimálne v USA existuje medzi expertmi zhoda, že starostlivosť o ľudí bez domova na ulici je nákladnejšia, ako v prípade, ak by dostali od mesta k dispozícii bývanie. Ide o takzvaný prístup housing first.

Portál Vox ho veľmi podrobne vysvetľuje na základe existujúcich štúdií. Štúdia Komisie pre bezdomovectvo na Floride zistila, že štát vynakladá približne trikrát viac peňazí na kontrolu nenásilného spolužitia bezdomovcov (na ulici alebo na ubytovni) než v prípade, ak by každý človek bez domova dostal ubytovanie, kam by následne chodil sociálny pracovník a s bezdomovcom pracoval. Novšie analýzy sú o niečo menej nadšené potenciálom úspor, ale stále potvrdzujú, že housing first má veľký zmysel.

Vlani podobný koncept rozbehli v Brne pre 50 rodín. Ľudia, ktorí dostali mestský byt, sa cítili oveľa istejší a častejšie odpovedali kladne na otázku „Očakávate, že tu budete môcť bývať tak dlho, ako budete chcieť?“. Súbežne s tým klesla miera psychosociálneho stresu. Ich bývanie bolo zároveň kvalitnejšie, voda, elektrina či toalety fungovali, rodiny nežili v zápachu a plesni. Rodiny si zároveň pochvaľovali, že na rozdiel od života na hlučnej ubytovni bez dostatku súkromia sa teraz môžu všetci vyspať.

Prekvapivé ale je najmä to, ako výrazne sa to prejavilo na zdraví týchto rodín. Vedci spočítali, že oveľa menej končili v nemocnici (pokles o 19 hospitalizácií) alebo menej často volali sanitku (pokles o 25 výjazdov). Je to zrejme dané tým, že mali energiu na bežné a včasné návštevy lekára a zrejme aj tým, že sa zlepšil ich zdravotný stav. Ubudlo tiež vážnych zranení, nehôd či otráv medzi deťmi.

Jaguár bude odmeňovať vodičov kryptomenou

Najväčšia britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) testuje softvér, ktorý vodičom týchto osobných automobilov umožní získať kryptomenu IOTA výmenou za zdieľanie dát. Firma vyvíja technológiu „inteligentnej peňaženky“, ktorá bude vodiča odmeňovať za hlásenie užitočných dát poskytovateľom navigácie a miestnym orgánom. Išlo by o informácie ako napríklad zápchy na cestách alebo výmole.

Vodiči si tiež budú môcť zarobiť za účasť v programe zdieľania jázd. Získané tokeny by mohli byť použité na úhradu mýta, parkovanie a nabíjanie elektromobilov. Cieľom je „dosiahnuť nulové emisie a nulovú úroveň nehôd,“ uviedla firma.

