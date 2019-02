Ako útla Japonka spravila z upratovania evanjelium a zarába na licenciách

01.02.2019, 12:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Netflix prvého januára spustil reality show o upratovaní a triedení handier v šatníku. Úspech bol vopred zaručený, pretože seriál je postavený na maličkej Japonke Marie Kondo. Tá sa aj na Slovensku preslávila knihami o tom, ako efektívne upratovať a zbytočne nehromadiť veci.

Premiéra na Nový rok bola skvelý marketingový ťah. Väčšina ľudí sa po Silvestri prebúdza s opicou v hlave a dychtí po zmene života s predsavzatiami. Jedným z nich je zbaviť sa balastu v tele i šatníku.

M. Kondo navštevuje domy americkej strednej triedy, kde v bielom svetríku, decentnej sukni a s úsmevom na perách diriguje rodiny cez svoju prekladateľku, čo majú urobiť pre to, aby sa netopili v neporiadku a v dome sa im dýchalo lepšie.

Útla Japonka neradí len s praktickým upratovaním, ale fušuje aj do komunikácie v rodine a do psychiky jej členov, ktorí sú, celkom logicky, v strese. No ide len o laické psychologické kvákanie, ktoré uspokojuje divákov, milujúcich slzy.

Keďže M. Kondo hovorí len po japonsky, s Američanmi komunikuje cez tlmočníčku. K jej imidžu to pridáva auru bytosti s nadprirodzenými schopnosťami, ktorá medzi smrteľníkov prišla z

