Baťovo lietadlo z roku 1937 stále lieta

15.04.2020, 08:57 | Ján Blažej

Sedadlá zaplnili balíčky s tromi stovkami celotvárových masiek s najvyššou ochranou, vyrábaných v Prahe pre českých zdravotníkov z masiek na turistické šnorchlovanie. A potom sa z trávnatého pražského športového letiska Točná vzniesol desaťmiestny americký Lockheed Electra 10A smerom na Brno.

V rámci projektu Piloti ľuďom českí športoví piloti vlastnými či aeroklubovými lietadlami vo vlastnej réžii rozvážajú najmä zdravotnícky materiál. Za necelý mesiac mali už štyri desiatky letov od výrobcov masiek najmä na malé trávnaté športové letiská od Mostu v západných Čechách až po Břeclav na juhovýchodnej Morave.

Let Electry bol však unikátny. Lietadlo má už neuveriteľných 83 rokov. Kúpil ho legendárny český podnikateľ Jan Antonín Baťa, aby nahradil ten istý typ, ktorý havaroval v Chicagu a mohol dokončiť propagačný let okolo sveta. Potom slúžil v baťovskej letke a pred nacistami s ním uleteli do Londýna. V roku 1940 ho A. Baťa predal kanadskému kráľovskému letectvu.

Neprehliadnite Českí športoví piloti lietajú proti koronavírusu. Vozia aj upravené potápačské masky

Piloti ľuďom je projekt, ktorý vytvorili, aby pomohli štátu s urgentnou

Pri veľkonočnom lete s maskami z Točnej do Brna v kapitánskom kresle sedel nadšený pražský športový pilot Ivo Lukačovič, inak zakladateľ a spolumajiteľ portálu seznam.cz a jeho brat Nikola, ktorý je profesionálnym pilotom.

Po vojne prešla Electra niekoľkými rukami, až sa dostala do zbierky zberateľa lietadiel v Texase, od ktorého lietadlo I. Lukačovič kúpil. Zaplatil náročnú a drahú rekonštrukciu, ktorá trvala tri roky, náročný prelet z USA cez Kanadu, Grónsko a Island až do Otrokovíc, na niekdajšiu bázu Baťových lietadiel.

V súčasnosti je najvzácnejším exponátom Leteckého múzea Točná. Obdivujú ho návštevníci a príležitostne sa zúčastňuje v Česku i v zahraničí na leteckých dňoch. Let s maskami pre brnianskych zdravotníkov bol výnimočný.

S tým istým názvom, ale oddelene od českej iniciatíva Piloti ľuďom vznikla podobná iniciatíva aj na Slovensku. Zatiaľ sa do nej prihlásilo 72 pilotov zväčša s vlastnými lietadlami. Prvý let pripravuje spoločnosť Shark v Senici, ktorá vyrába ultraľahké lietadlá.