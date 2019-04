Brigáda, o ktorej sa nehovorí a ako byť šťastnejší podľa zenového majstra

21.04.2019, 17:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Síce táto správa nie je pozitívna, ale o to zaujímavejšia. Český magazín Studenta v aktuálnom čísle upozornil na fenomén študentskej prostitúcie, ktorá sa podľa niektorých zdrojov stáva akceptovateľnejšou formou privyrobenia si nielen vo svete, ale aj v Česku.

Podľa údajov Spolku pre ochranu žien ponúka len v Prahe sexuálne služby 25-tisíc žien. „U žien, ktoré študujú vysokú školu, vidíme dva dôvody, prečo sa venujú prostitúcii. Niektoré pochádzajú z chudobnejších rodín a chcú zaplatiť náklady na štúdium, niektoré z nich to jednoducho baví a vnímajú to ako jednoduchú brigádu. Najväčší problém je ale v tom, že niektoré z týchto žien štúdium nedokončia. A tie, ktoré štúdium dokončia, si často spočítajú, že prostitúciou zarobia viac ako v profesii, ktorú vyštudovali,“ vysvetlil riaditeľ spolku Libor Balga.

Nedávna štúdia uskutočnená vo Veľkej Británii s názvom The Student Sex Work Project hovorí, že jeden z dvadsiatich študentov sa počas svojho štúdia rozhodol uchýliť k sexuálnemu zárobku. Päť percent nie je síce veľa, ale vzhľadom k tomu, že ide o údaje, ku ktorým sa značná časť študentov neprizná, môže byť percento zodpovedajúce realite oveľa vyššie. Je isté, že väčšina z opýtaných drží svoje povolanie v tajnosti a argumentujú tým, že to nie je brigáda, ktorou by sa chceli chváliť. Veľmi dobre vedia, že by sa dočkali odsúdenie zo strany priateľov aj rodiny.

Situáciu potvrdzuje Šárka, spoluzakladateľka platformy Hledámsponzora.cz. „Síce by som nepovedala, že peniaze sú vždy tým hlavným motívom, ale určite hrajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní, či sa na náš portál registrovať. Možno je to dnešnou internetovou dobou, kedy na sociálnych sieťach má každá žena značkovú kabelku, drahý telefón a zdieľa fotografie z luxusných dovoleniek. Slečny to potom považujú za určitý štandard a hovoria si, prečo by práve ony takto nemohli žiť. Preto si hľadajú svojho sponzora, ktorý by im túto 'rozprávkový' život doprial. Komu by sa nepáčilo zažiť let súkromným lietadlom, plavbu na luxusnej jachte, niekoľkokrát ročne exotickú dovolenku či nákupy v Paríži,“ vysvetlila.

Vyhodili mu porno, rodičov žaluje

Čo život dal, to život aj vzal. Štyridsaťročný Američan z amerického štátu Indiana požaduje po svojich rodičov odškodné vo výške 87-tisíc dolárov.

