Byť chlapcom je nebezpečené a novinárka upozorňuje bohov Silicon Valley

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Byť chlapcom je nebezpečné tvrdí psychológ Michael C. Reichert v článku The New York Times. Argumentuje tým, že muži podstatne častejšie zomierajú v mladom veku než ich rovesníčky. Autor sa špeciálne venuje násiliu, ktoré muži páchajú na ženách, na iných mužoch ale aj na sebe.

Je to dôsledok toho ako spoločnosť chlapcom od detstva vštepuje predsudky, ako by sa mal správny chlap správať. Mal by byť tvrdý, silný a neplakať.

Chlapci pritom neprichádzajú na svet s vrodenou tendenciou k nadvláde alebo násiliu. Ako povedal psychológ z univerzity Stanford Albert Bandura: „Ľudia sa nenarodili s predformovanými repertoármi agresívneho správania. Musia sa ich naučiť.“ Problém je zakorenený v samotnej socializácii chlapcov, ktorá sa vyznačuje fyzickou disciplínou, kontrolou a pohŕdaním akejkoľvek slabosti.

S takto nastavenou šablónou videnia sveta (ale aj seba) nie je prekvapujúce, že v porovnaní s dievčatami, dospievajúci chlapci a mladí muži častejšie fajčia, užívajú drogy, jazdia bezohľadne na motorke alebo autom a zbytočne podstupujú riziká zranení alebo smrti.

Zo štatistík (aspoň v USA) vyplýva, že v rámci generácie mladých ľudí medzi 15 až 24 rokov, ktorí zomreli, mali chlapci zastúpenie až v 75 percentách. Muži majú väčšiu pravdepodobnosť, že zomrú na následky zranení spôsobených dopravnými nehodami, pádmi alebo sú obeťami vrážd. Množstvo chlapcov sa neprežije dospelosti a riziko zvyšuje chudoba ich rodiny a rasizmus.

