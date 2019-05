Digitálny detox: Vedecká novinárka radí, ako sa rozísť so svojím mobilom

28.05.2019, 19:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Spravte malý experiment, stojí za to. Nainštalujte si do smartfónu appku, ktorá zmeria, koľko hodín denne trávite pred obrazovkou - Toggl, Timely, RescueTime, prípadne tento čas meria priamo systém iOS v iPhonoch. Potom sa pozrite na výsledky a budete iste prekvapení. Sám som si to vyskúšal.

Za posledných sedem dní som pred obrazovkou mobilu strávil 21 hodín a 51 minút. V priemer to vychádza na tri hodiny a sedem minút denne. A pritom v práci používam notebook. Najväčším „žrútom“ času bola dopravná aplikácia Waze, ktorá bola celkom za týždeň zapnutá takmer päť hodín, a Chrome, kde som strávil asi štyri hodiny.

Čo ma zarazilo, bolo osem hodín (za týždeň), ktoré som venoval sociálnym sieťam. A tiež fakt, že v priemere som do mobilu pozrel každý deň 84-krát. To ma zaskočilo. Prieskumy tvrdia, že môže trvať aj viac ako 25 minút, kým sa vyrušený zamestnanec dokáže plne vrátiť k práci, a že stačí prerušenie v dĺžke necelých troch sekundom na to, aby človek zdvojnásobil množstvo pracovných chýb.

Ak odpočítam osem hodín na spánok, v prepočte som sa do mobilu pozrel každých 11 minút. Čiastočne to bolo spôsobené tým, že mi za posledný týždeň prišlo celkovo 621 notifikácií - najviac ma vyrušili komunikačné platformy Slack (207-krát), Messenger (164-krát) a Gmail (70-krát) ako aj notifikácie zo svetových médií a podcastov. Výsledky boli pritom o 38 percent nižšie než týždeň predtým.

Zombie kontroly

Ak ste sa rozhodnete obmedziť čas pred obrazovkou mobilu, s určitosťou urobíte nielen pre svoje zdravie i pracovný výkon ten najlepší krok. Tvrdí to v knihe How to Break Up With Your Phone vedecká novinárka Catherine Price.

Jej 200-stranová kniha je prehľadnou brožúrkou vedeckých dôkazov, ktoré naznačujú, že smartfóny nám narúšajú spánok, ohrozujú partnerské a rodičovské vzťahy, pamäť, sústredenie, kreativitu, produktivitu a zručnosti pri riešení obyčajných problémov a pri rozhodovaní. Nie je to ničím prelomová kniha, ale na prehľadné zhrnutie vedeckých štúdií je ideálna.

Kniha How to Break Up With Your Phone

Jedna morbídna rada za všetky: Uvedomte si, že raz zomriete. Inými slovami, život a pozornosť každého človeka sú obmedzené, takže každý by si mal byť vedomý, ako svoj čas trávi. V tom je kľúčový problém technologickej doby, keď kontrolujeme mobil skôr reflexívne a podvedome.

Autorka knihy hovorí o takzvaných zombie kontrolách, ktoré

